Jubel um Sabitzer: Geniestreich nach Diskussion

Großer Jubel um Marcel Sabitzer! Nach einer kurzen Freistoß-Diskussion wurde der ÖFB-Legionär mit einem Traumtor zum Pokalhelden für Borussia Dortmund.
Marcel Sabitzer und Abwehrchef Nico Schlotterbeck hatten nach dem Last-Minute-Sieg in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Werder Bremen noch einiges zu diskutieren. „Er hat einen unglaublichen Fuß, er hat einen unglaublichen Schuss. Ich habe trotzdem eigentlich gefordert, dass er die Flanke bringt“, berichtete Schlotterbeck am Dienstagabend nach dem 3:2 (2:0) grinsend über Diskussionen mit Sabitzer vor der Ausführung des entscheidenden Freistoßes.
Ratschläge von Schlotterbeck und Kovac
Der ÖFB-Star entschied sich trotz des Ratschlags von Schlotterbeck in der dritten Minute der Nachspielzeit anders und verwandelte den Freistoß aus halblinker Position direkt zum Dortmunder Einzug ins Achtelfinale.
Hier Sabitzers Traumtor im Video:
„Also mein erster Gedanke war, zu schießen. Schlotti kam und sagte: ‘Bring den lieber‘“, berichtete Sabitzer nach dem Spiel. „Dann hat der Trainer von außen auch noch mal Input gegeben: ‘Schieß!‘.“
„Dann hat Sabi den Geniestreich gemacht“
Die Meinung von Cheftrainer Niko Kovac gab am Ende den Ausschlag beim Siegtorschützen, der den Ball mit dem rechten Fuß in die kurze Ecke zirkelte und Werder-Torwart Karl Hein damit überraschte. „Ich bin sehr glücklich, dass er drin war“, sagte Sabitzer. Dem konnte auch Schlotterbeck nichts mehr entgegensetzen: „Dann hat Sabi den Geniestreich gemacht. Wer trifft, hat recht.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.