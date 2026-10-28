Jubel um Sabitzer: Geniestreich nach Diskussion

„Dann hat Sabi den Geniestreich gemacht“

Die Meinung von Cheftrainer Niko Kovac gab am Ende den Ausschlag beim Siegtorschützen, der den Ball mit dem rechten Fuß in die kurze Ecke zirkelte und Werder-Torwart Karl Hein damit überraschte. „Ich bin sehr glücklich, dass er drin war“, sagte Sabitzer. Dem konnte auch Schlotterbeck nichts mehr entgegensetzen: „Dann hat Sabi den Geniestreich gemacht. Wer trifft, hat recht.“