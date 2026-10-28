Kärntner Tischlermeister lassen Handwerk hochleben

Technologie bringt Wandel

Auch Klaus Penz ist mit den diversen Anforderungen innerhalb der Branche vertraut. 31 Jahre lang führte er eine Möbeltischlerei im Lavanttal, ehe er sie vor zwei Jahren an Florian Feichtinger übergab. Als Obmann der Lavanttaler Tischlergemeinschaft bleibt Penz dem Handwerk jedoch weiterhin treu. Im Rahmen des Vortrags erzählte er, wie sich das Handwerk durch die technologischen Fortschritte gewandelt hat.