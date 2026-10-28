Kärntner Tourismus erlebt wieder einen Aufschwung

Die vergangenen Sommermonate lassen die Kärntner Tourismusbetriebe jubeln – denn es gab ein ordentliches Plus bei den Nächtigungen. Die Herbstmonate lassen auf einen langfristigen Aufschwung hoffen.
Jahrelang kriselte es im Tourismus – zurecht. Denn immerhin waren die Nächtigungszahlen im Sinkflug, obwohl man sich immer wieder nach neuen Märkten mühte und irgendwie nicht die Lösung fand.
Doch der heurige Sommer bescherte den Touristikern wieder ein Erwachen aus dem Dornröschenschlaf. In den Monaten zwischen Mai und September konnte ein sattes Plus von rund 7,8 Prozent verzeichnet werden. Das entspricht über 2,3 Millionen Ankünfte in fünf Monaten.
Und auch der sonst traditionell etwas schwächere Herbst deutet ein Plus für Hoteliers und Co. an. „Die erfreulichen Septemberzahlen zeigen, dass Kärnten auch über die klassischen Sommermonate hinaus gefragt ist. Auch der Oktober ist aktuell gut gebucht. Wir wollen diese Nachfrage weiter nutzen, die Saison verlängern und zusätzliche Reiseanlässe schaffen“, sagt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.
Grund für die voraussichtlich guten Zahlen für den Herbst seien unter anderem die attraktiven Angebote und die gezielte Bewerbung dafür.
Koralmbahn als wichtiger Tourismus-Motor
Ein entscheidender Faktor bei dem kräftigen Nächtigungsplus sei auch die Koralmbahn und die enge Zusammenarbeit zwischen steirischen und kärntnerischen Touristikern. Den Erfolg zeigen nicht nur die Zahlen, sondern auch die Marketing-Auszeichnung für die Kampagne „Ziemlich beste Freinde“.
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