Kärntner Tourismus erlebt wieder einen Aufschwung

Und auch der sonst traditionell etwas schwächere Herbst deutet ein Plus für Hoteliers und Co. an. „Die erfreulichen Septemberzahlen zeigen, dass Kärnten auch über die klassischen Sommermonate hinaus gefragt ist. Auch der Oktober ist aktuell gut gebucht. Wir wollen diese Nachfrage weiter nutzen, die Saison verlängern und zusätzliche Reiseanlässe schaffen“, sagt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.