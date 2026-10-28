Mit Herz und Hirn für Menschen mit Behinderung

Dabei geht es nicht nur darum, die einfachen Grundbedürfnisse der einzelnen Personen zu befriedigen: „Jeder Klient wird von uns im Rahmen des Möglichen gezielt gefördert und gefordert“, berichtet Rassnitzer und ergänzt: „Es gibt nicht die eine richtige Herangehensweise, die für alle funktioniert und über die Gruppe gestülpt werden kann. Viel eher zählt, das Individuelle hervorzuheben und den Menschen da abzuholen, wo er aktuell steht.“