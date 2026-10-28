Massive Schutzbänke gegen mögliche Terroranschläge

Terrorwarnstufe 4 von 5 besteht

In Klagenfurt gilt wie in ganz Österreich die Terrorwarnstufe 4 von 5 – „hoch“. Diese zweithöchste Warnstufe besteht seit Herbst 2023 aufgrund der anhaltenden abstrakten Gefährdungslage. Die fest verankerten Betonbänke sollen verhindern, dass Fahrzeuge bei großen Menschenansammlungen in die Menge gelenkt werden können.

Damit setzt Klagenfurt auf eine Sicherheitslösung, die im Alltag als Sitzgelegenheit genutzt werden kann und bei Großveranstaltungen zugleich eine Schutzfunktion erfüllt. Auch Sandra Wassermann ist froh, dass der Beschluss des Stadtsenats so gut umgesetzt wurde. „Der Neue Platz schaut nun schön und sicher aus.“