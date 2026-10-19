„Rapid in der vollen Hohen Warte ist überragend“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“, diesmal mit Star-Gast Patrick Enengl, Cheftrainer der Vienna. Themen in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: der beeindruckende Saisonstart der Vienna, die anstehenden Matches gegen den FAC, Rapid (im Cup) und Blau-Weiß Linz, Enengls Karriereweg, Rapids Erfolgslauf, David Alaba, Felix Gall, Janine Flock und der nahende Ski-Weltcup-Saisonauftakt in Sölden.