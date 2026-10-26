Derby: So viel Platz gönnt Red Bull der Austria

Während Liefering unter Trainer Daniel Beichler nach 0:2-Rückstand am Ende die Oberhand behielt und 3:2 gewann, waren die Rollen auf den Rängen klarer verteilt. Denn zu einem großen Teil drückten die Besucher den Gästen in Violett die Daumen. Diese hatten damit ein Heimspiel in der Fremde, die nur drei Kilometer vom Heimstadion in Maxglan entfernt ist.