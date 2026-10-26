Derby: So viel Platz gönnt Red Bull der Austria

8120 Zuschauer verfolgten Mitte September 2025 das erste Zweitliga-Derby zwischen dem FC Liefering und Austria Salzburg seit dem violetten Wiederaufstieg. In elf Tagen kommt es in Wals-Siezenheim zum Wiedersehen – und auch zu einer Wiederholung der Kräfteverhältnisse auf den Rängen?
„Es war ein sehr cooles Spiel. Ich würde sagen von den Fans her bundesligareif.“ Die Stimmung beim ersten Stadtderby zwischen dem FC Liefering und Austria Salzburg in der abgelaufenen Saison beeindruckte Mitte September 2025 auch den damaligen Jungbullen-Tormann Christian Zawieschitzky. 8120 Zuschauer sorgten für eine beeindruckende Atmosphäre im EM-Stadion von 2008 in Wals-Siezenheim.
Während Liefering unter Trainer Daniel Beichler nach 0:2-Rückstand am Ende die Oberhand behielt und 3:2 gewann, waren die Rollen auf den Rängen klarer verteilt. Denn zu einem großen Teil drückten die Besucher den Gästen in Violett die Daumen. Diese hatten damit ein Heimspiel in der Fremde, die nur drei Kilometer vom Heimstadion in Maxglan entfernt ist.
Kompletter Gästesektor und Süd-Unterrang für die Austria
Beim ersten Saison-Treff am 6. November (18.30) in der Red Bull-Arena kommt es nicht nur auf dem Rasen zu einer Neuauflage, sondern wohl auch auf den Rängen. Denn jetzt steht fest, wie viel Platz die Austria-Fans beim Auswärtsspiel bekommt.
Der Gästesektor ist sowohl im Unter- als auch im Oberrang für geöffnet. Dazu steht den Anhängern des aktuellen Tabellensechsten der Süd-Unterrang zur Verfügung. „Im Bedarfsfall werden – in Absprache mit dem Heimverein – weitere Sektoren für Gästefans geöffnet“, vermeldete Austria Salzburg am Sonntag. Wie der Gastgeber den Kartenverkauf gestalten möchte, ist offiziell noch nicht bekannt.
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