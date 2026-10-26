Junge Wanderer gerieten wegen Kälte in Bergnot

Sonntagmittag gerieten zwei junge Wanderer aufgrund der widrigen Wetterbedingungen auf der Taghaubenscharte im Hochkönig-Massiv (Pongau) in Bergnot. Vier Bergretter machten sich in Richtung der Wanderer auf, ein Polizei-Hubschrauber flog die beiden Männer aus.
Vier Mitglieder der Bergrettung fuhren zur Erichhütte in Dienten, um sich um die jungen Wanderer zu kümmern. Ein Polizei-Hubschrauber flog die beiden aus dem hochalpinen Bereich zur Erichhütte. Dort versorgten die Bergretter die Wanderer mit Wärmematerial.
Beim Parkplatz übergaben sie die beiden an das Rote Kreuz. Die Bergrettung Dienten weist gerade bei herbstlicher Witterung auf die Notwendigkeit einer sorgfältigen Tourenplanung hin. Warme Kleidung, ausreichend Zeitreserven und ein vorheriger Blick auf die Wetterverhältnisse sollen bei jeder Tour selbstverständlich sein, warnt die Bergrettung.
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