Junge Wanderer gerieten wegen Kälte in Bergnot

Beim Parkplatz übergaben sie die beiden an das Rote Kreuz. Die Bergrettung Dienten weist gerade bei herbstlicher Witterung auf die Notwendigkeit einer sorgfältigen Tourenplanung hin. Warme Kleidung, ausreichend Zeitreserven und ein vorheriger Blick auf die Wetterverhältnisse sollen bei jeder Tour selbstverständlich sein, warnt die Bergrettung.