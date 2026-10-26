Geschäftsleute bangen wegen Baustelle um Zukunft

Eine von ihnen ist Trafikantin Barbara Sattlberger. Da nicht mehr vor ihrer Trafik geparkt werden kann, bleibt die Kundschaft aus. Sie ärgert sich darüber, dass sich die Politik nicht um ihre Anliegen kümmert, trotz Bemühungen der Unternehmerin. „Wir werden einfach ignoriert. Ich habe das Gefühl, dass sich die Politik für uns gar nicht interessiert.“ Dabei geht es für sie nicht nur um die eigene Existenz: „Ich habe vier Mitarbeiter. Wenn die Kunden ausbleiben und der Umsatz zurückgeht wegen der Baustelle, trifft das nicht nur mich.“