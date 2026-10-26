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Auch neues Internat

Mehr Fläche: Schul-Erweiterung nimmt Formen an

Salzburg
26.10.2026 22:00
Bischofshofen
Bischofshofen(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Erweiterung der ehemals als Kindergartenschule bekannten Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (Bafep) in Bischofshofen wird konkreter. Laut den Plänen des Siegerprojekts beim Architekturbüro von Dunkelschwarz ZT soll die Schule um ein Drittel mehr Fläche bekommen. 

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Das derzeitige Gebäude wird aufgestockt und in kompakter Weise erweitert. Auch ein Praxiskindergarten und ein neu gebautes Internat sind vorgesehen. Für das Projekt sind 24 Millionen Euro an Investitionskosten budgetiert.

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