Mehr Fläche: Schul-Erweiterung nimmt Formen an

Die Erweiterung der ehemals als Kindergartenschule bekannten Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (Bafep) in Bischofshofen wird konkreter. Laut den Plänen des Siegerprojekts beim Architekturbüro von Dunkelschwarz ZT soll die Schule um ein Drittel mehr Fläche bekommen.