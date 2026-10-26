Mehr Fläche: Schul-Erweiterung nimmt Formen an

Die Erweiterung der ehemals als Kindergartenschule bekannten Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (Bafep) in Bischofshofen wird konkreter. Laut den Plänen des Siegerprojekts beim Architekturbüro von Dunkelschwarz ZT soll die Schule um ein Drittel mehr Fläche bekommen.
Das derzeitige Gebäude wird aufgestockt und in kompakter Weise erweitert. Auch ein Praxiskindergarten und ein neu gebautes Internat sind vorgesehen. Für das Projekt sind 24 Millionen Euro an Investitionskosten budgetiert.
Sadtchef Hansjörg Obinger (SPÖ) hat in den vergangenen Jahren um den Verbleib der Kindergartenschule, heute BAfEP, in Bischofshofen gerungen. Der Bund entschied sich letztlich für den Verbleib und sogar die Generalsanierung samt Erweiterung.
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