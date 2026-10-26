Nach drei Jahren Pause ist Faschingsumzug zurück

Nach einer dreijährigen Pause kehrt der legendäre Maxglaner Faschingsumzug zurück. Fans sollen sich jetzt schon den 6. Februar 2027 im Kalender fett markieren.
Das Organisationsteam steckt bereits mitten in den Vorbereitungen und suchen noch teilnehmende Gruppen. Der Aufruf gilt vor allem auch für die Maxglaner Betriebe. Gefragt sind kreative Ideen vom aufwendig gestalteten Faschingswagen bis zur originellen Fußgruppe.
Der Faschingssamstag soll dann mit einer Party auf dem Außengelände der Stiegl-Brauwelt ausklingen.
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