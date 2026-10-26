Der Lungau verliert seinen eigenen Wahlkreis

Aufgrund der geänderten Bevölkerungszahl wäre im Lungau nur mehr ein Grundmandat zu vergeben gewesen. Das wäre aber mit einer in der Verfassung garantierten Verhältniswahl nicht mehr vereinbar. Deshalb muss der Lungau jetzt seinen eigenen Wahlkreis abgeben. Im Zuge der Änderung der Wahlordnung werden auch einige Bestimmungen im Zusammenhang mit der Briefwahl adaptiert.