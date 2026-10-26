Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Wahlordnung

Der Lungau verliert seinen eigenen Wahlkreis

Salzburg
26.10.2026 13:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Aufgrund weniger Einwohner wird der Wahlbezirk mit dem Pongau fusioniert. Schlagend wird die Änderung erstmals bei der Landtagswahl 2028. Auch bei der Briefwahl gibt es Änderungen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der anhaltende Wegzug aus dem Lungau hat jetzt auch politische Konsequenzen. Die Landesregierung plant eine Änderung der Wahlordnung, mit der der Bezirk seinen eigenen Wahlkreis verliert. Grund ist die Volkszählung aus dem Jahr 2021. Demnach hatte der Lungau damals nur mehr 20.169 Einwohner. Zehn Jahre zuvor waren es noch 20.502.

Da der Flachgau gleichzeitig besonders stark wuchs, wäre ein Landtagsmandat aus Salzburgs Süden in den Norden gewandert. Die Landespolitik verständigte sich aber darauf, das Mandat im Süden zu belassen. Dafür werden nun die Wahlbezirke Pongau und Lungau zum Wahlkreis Lungau/Pongau zusammengefasst.

Lesen Sie auch:
27.000 Haushalte in Salzburg beliefert die Salzburg AG mit Erdgas.
Krone Plus Logo
Es gibt drei Gründe
Nur in Salzburg wird das Gasnetz günstiger
24.10.2026
Für Senioren
„Entlastung mit Tageszentren dringend notwendig!“
23.10.2026

Aufgrund der geänderten Bevölkerungszahl wäre im Lungau nur mehr ein Grundmandat zu vergeben gewesen. Das wäre aber mit einer in der Verfassung garantierten Verhältniswahl nicht mehr vereinbar. Deshalb muss der Lungau jetzt seinen eigenen Wahlkreis abgeben. Im Zuge der Änderung der Wahlordnung werden auch einige Bestimmungen im Zusammenhang mit der Briefwahl adaptiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
26.10.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
113.730 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Ski Alpin
Moltzan triumphiert! Gritsch als ÖSV-Lichtblick
97.382 mal gelesen
Paula Moltzan startet mit einem Sieg in den neuen Weltcup-Winter. 
Ausland
Mutmaßlicher Feuerteufel wird nun einvernommen
89.143 mal gelesen
Das historische Kehlsteinhaus in Berchtesgaden stand in Vollbrand.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Ausland
Italiener haben Nase voll von Teuerung und Krieg
1072 mal kommentiert
In Turin drängten Sicherheitskräfte Demonstranten mit Schilden zurück.
Innenpolitik
„Unsere Neutralität ist kein Schutzschild“
947 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in seinem Brief vor den Versuchen,  „uns zu ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf