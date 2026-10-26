Traum vom Eigentum rückt immer weiter in die Ferne

Ohne eine Mitgift sind die Kreditraten erdrückend

Das derzeitige Durchschnitts-Monatseinkommen für einen Haushalt liegt bei knapp 4600 Euro. Auch bei längerer Laufzeit liegt die notwendige Rückzahlung also deutlich über der Hälfte des Haushaltseinkommens. Jedenfalls ist es aber wesentlich mehr als die oftmals angenommene zumutbare Wohnkreditkostenbelastung von 35 Prozent. Diese spielt für viele Banken eine Rolle, ob sie den Kredit überhaupt vergeben.