EU-Armee oder Neutralität

ANDERERSEITS hat man das Ergebnis dieser Umfrage allein schon dadurch ermöglicht, dass man in der Fragestellung betont hat, eine solche gemeinsame europäische Verteidigung müsse natürlich unter Beibehaltung der österreichischen Neutralität erfolgen. Da diese einer breiten Mehrheit unserer Landsleute bekanntlich geradezu heilig ist, haben die Menschen eben gesagt: „Klar, wenn das so ist, warum nicht Europa gemeinsam verteidigen?“