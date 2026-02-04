Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Niessl, Haider, Pröll, Jonas: Regel mit Ausnahmen

Kolumnen
04.02.2026 06:00
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
0 Kommentare

Landeshauptleute in Österreich verlassen ihr meist gut gepolstertes Nest in aller Regel nie. Ausnahmen bestätigen diese Regel – und liegen viele Jahrzehnte zurück. Der Kärntner ÖVP-Politiker Josef Klaus brachte es zum Landeshauptmann von Salzburg und danach zum Bundeskanzler.

Das gelang dem oberösterreichischen FPÖ-Politiker Jörg Haider nicht. Er brachte es zwar zum Landeshauptmann von Kärnten, das Kanzleramt aber blieb ihm verwehrt. Und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil schaffte es nicht, die Spitze der Bundes-SPÖ zu erklimmen, er unterlag knapp Andreas Babler.

Nun aber steigt Doskozils Vorgänger als burgenländischer Landeschef in den Ring, mehr als zweieinhalb Jahre vor dem nächsten planmäßigen Hofburg-Wahltermin. 77 Jahre alt wird Hans Niessl im Herbst 2028 sein, ein Jahr jünger als Alexander Van der Bellen bei seiner Wiederwahl.

Lesen Sie auch:
Der Sport-Austria-Präsident Niessl könnte 2028 Van der Bellen als Präsident ablösen.
„Auch ohne Babler-SPÖ“
Ex-Landeschef Niessl plant Antritt für die Hofburg
03.02.2026
Harmonie-Störer
Hört die Signale! Babler rennt um sein Leiberl
03.02.2026

Als Kandidaten im Gespräch waren oder sind freilich auch andere (Alt-)Landeshauptleute. Erwin Pröll wurde immer wieder genannt, gilt aber mit jetzt 79 Jahren nicht mehr als ernsthaft Interessierter. Aktuell wünschen sich manche in der ÖVP den Salzburger Ex-Landeshauptmann Wilfried Haslauer (wird heuer 70), in der SPÖ viele den scheidenden Kärntner Landeschef Peter Kaiser (67).

Ob es einer von ihnen in die Hofburg schafft? Der letzte Landeschef, dem das gelang, war Franz Jonas, Wiener SPÖ-Bürgermeister bis 1965, danach bis zu seinem Tod Bundespräsident. Das war vor 52 Jahren ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
181.222 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
161.210 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
125.326 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kolumne
Kinder der Künstlichen Intelligenz
„Krone“-Kommentar
Niessl, Haider, Pröll, Jonas: Regel mit Ausnahmen
„Krone“-Kommentar
Wo das Leben nichts wert ist
„Krone“-Kommentar
Epochen-Bruch in Britannien
Harmonie-Störer
Hört die Signale! Babler rennt um sein Leiberl
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf