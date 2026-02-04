Niessl, Haider, Pröll, Jonas: Regel mit Ausnahmen

Als Kandidaten im Gespräch waren oder sind freilich auch andere (Alt-)Landeshauptleute. Erwin Pröll wurde immer wieder genannt, gilt aber mit jetzt 79 Jahren nicht mehr als ernsthaft Interessierter. Aktuell wünschen sich manche in der ÖVP den Salzburger Ex-Landeshauptmann Wilfried Haslauer (wird heuer 70), in der SPÖ viele den scheidenden Kärntner Landeschef Peter Kaiser (67).