Nationalfeiertag: Hoch hinaus oder fest im Einsatz

Zwei Feste, viele Einblicke: Am Landhausplatz in Innsbruck stand das Ehrenamt im Fokus, beim Flughafenfest das Fliegen. Mehr ging nicht!
Ob am Tag der offenen Tür im Landhaus oder am Flughafenfest – am Nationalfeiertag gibt es in Innsbruck immer etwas zu sehen oder auszuprobieren. Die eigentliche Frage ist also nicht was, sondern wohin? Um 10 Uhr fiel bei beiden Veranstaltungen der Startschuss. Wir von der „Tiroler Krone“ entschieden uns zunächst für den Landhausplatz.
Wie auch tausende andere Besucher zog es uns vor allem wegen der Cobra-Vorführung dorthin. Um 11 Uhr sorgte das Einsatzkommando mit seinen waghalsigen Stunts für staunende Kinder- und Erwachsenenaugen.
Im Mittelpunkt stand in diesem Jahr aber das Ehrenamt und die Menschen dahinter. Von der Ausrüstung bis hin zu Einsatzfahrzeugen konnten die Besucher den Alltag der Freiwilligen näher kennenlernen. „Wir machen regelmäßig ganz unterschiedliche Übungen und springen zum Beispiel von den Brücken in den Inn bzw. üben, wie wir Menschen aus dem Fluss retten können“, erklärte Konrad Kirchebner, Bezirks-Einsatzleiter der Wasserrettung Innsbruck.
Flughafenfest mit jeder Menge Highlights
Während am Landhausplatz viel über das Ehrenamt zu erfahren war, bot das Flughafenfest weitere spannende Einblicke. Der Andrang der Besucher war mindestens gleich groß, wie das Angebot am Fest selbst. Vom ÖAMTC-Gurtschlitten, der einen Aufprall bei geringer Geschwindigkeit simulierte, bis hin zu Flugshows war für jeden einzelnen etwas dabei.
Regulärer Flugverkehr trotz Flughafenfest
Bemerkenswert: Während sich auch am Flughafen tausende Besucher tummelten, lief der reguläre Flugverkehr weiter. Möglich machte das ein angepasstes Sicherheitskonzept: „Wir haben die Sicherheitszone sozusagen bis ins Vorfeld verschoben. Alles, was sich nun hinter dem Zaun befindet, ist Sicherheitsbereich“, erklärte Flughafen-Pressesprecherin Nicole Kehle.
Wer beim Anblick der startenden Flugzeuge spontan Lust auf Urlaub bekam, hätte somit gleich vor Ort den nächsten Flieger nehmen können.
Die zwei Schauplätze hätten unterschiedlicher kaum sein können. Und doch zeigten beide, was Tirol ausmacht: Ehrenamt, Einsatz und Flugbegeisterung. Ein Tag voller Vielfalt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.