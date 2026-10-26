Nationalfeiertag: Hoch hinaus oder fest im Einsatz

Flughafenfest mit jeder Menge Highlights

Während am Landhausplatz viel über das Ehrenamt zu erfahren war, bot das Flughafenfest weitere spannende Einblicke. Der Andrang der Besucher war mindestens gleich groß, wie das Angebot am Fest selbst. Vom ÖAMTC-Gurtschlitten, der einen Aufprall bei geringer Geschwindigkeit simulierte, bis hin zu Flugshows war für jeden einzelnen etwas dabei.