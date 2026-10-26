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Tirol feiert

Nationalfeiertag: Hoch hinaus oder fest im Einsatz

Tirol
26.10.2026 19:00
Zwei Feste, viele Einblicke: Landhausplatz in Innsbruck und das Flughafenfest
Zwei Feste, viele Einblicke: Landhausplatz in Innsbruck und das Flughafenfest(Bild: Krone-Collage/Johanna Birbaumer)
Porträt von Nicole Sehabi
Von Nicole Sehabi

Zwei Feste, viele Einblicke: Am Landhausplatz in Innsbruck stand das Ehrenamt im Fokus, beim Flughafenfest das Fliegen. Mehr ging nicht! 

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Ob am Tag der offenen Tür im Landhaus oder am Flughafenfest – am Nationalfeiertag gibt es in Innsbruck immer etwas zu sehen oder auszuprobieren. Die eigentliche Frage ist also nicht was, sondern wohin? Um 10 Uhr fiel bei beiden Veranstaltungen der Startschuss. Wir von der „Tiroler Krone“ entschieden uns zunächst für den Landhausplatz.

Wie auch tausende andere Besucher zog es uns vor allem wegen der Cobra-Vorführung dorthin. Um 11 Uhr sorgte das Einsatzkommando mit seinen waghalsigen Stunts für staunende Kinder- und Erwachsenenaugen.

Am Landhausplatz in Innsbruck gab es eine Menge zu sehen und zu erleben
Am Landhausplatz in Innsbruck gab es eine Menge zu sehen und zu erleben(Bild: Johanna Birbaumer)
Von der Ausrüstung bis hin zu Einsatzfahrzeugen konnten die Besucher den Alltag der Freiwilligen ...
Von der Ausrüstung bis hin zu Einsatzfahrzeugen konnten die Besucher den Alltag der Freiwilligen näher kennenlernen.(Bild: Johanna Birbaumer)
Elisa (2) war das erste Mal in einem Hubschrauber und er fand es toll
Elisa (2) war das erste Mal in einem Hubschrauber und er fand es toll(Bild: Johanna Birbaumer)
Um 11 Uhr sorgte das Einsatzkommando mit seinen waghalsigen Stunts für staunende Kinder- und ...
Um 11 Uhr sorgte das Einsatzkommando mit seinen waghalsigen Stunts für staunende Kinder- und Erwachsenenaugen.(Bild: Johanna Birbaumer)

Im Mittelpunkt stand in diesem Jahr aber das Ehrenamt und die Menschen dahinter. Von der Ausrüstung bis hin zu Einsatzfahrzeugen konnten die Besucher den Alltag der Freiwilligen näher kennenlernen. „Wir machen regelmäßig ganz unterschiedliche Übungen und springen zum Beispiel von den Brücken in den Inn bzw. üben, wie wir Menschen aus dem Fluss retten können“, erklärte Konrad Kirchebner, Bezirks-Einsatzleiter der Wasserrettung Innsbruck.

Flughafenfest mit jeder Menge Highlights
Während am Landhausplatz viel über das Ehrenamt zu erfahren war, bot das Flughafenfest weitere spannende Einblicke. Der Andrang der Besucher war mindestens gleich groß, wie das Angebot am Fest selbst. Vom ÖAMTC-Gurtschlitten, der einen Aufprall bei geringer Geschwindigkeit simulierte, bis hin zu Flugshows war für jeden einzelnen etwas dabei.

Das Flughafenfest begeisterte zahlreiche Besucher – besonders die Kleinen – mit viel Information ...
Das Flughafenfest begeisterte zahlreiche Besucher – besonders die Kleinen – mit viel Information rund ums Fliegen und Sicherheit.(Bild: Johanna Birbaumer)
Man hatte unter anderem die Möglichkeit, den Flying Bull zu besichtigen
Man hatte unter anderem die Möglichkeit, den Flying Bull zu besichtigen(Bild: Johanna Birbaumer)
Elias konnte den ÖAMTC-Hubschrauber „fliegen“
Elias konnte den ÖAMTC-Hubschrauber „fliegen“(Bild: Johanna Birbaumer)
Niklas probierte den ÖAMTC-Gurtschlitten, der einen Aufprall bei geringer Geschwindigkeit ...
Niklas probierte den ÖAMTC-Gurtschlitten, der einen Aufprall bei geringer Geschwindigkeit simulierte, aus.(Bild: Johanna Birbaumer)

Regulärer Flugverkehr trotz Flughafenfest
Bemerkenswert: Während sich auch am Flughafen tausende Besucher tummelten, lief der reguläre Flugverkehr weiter. Möglich machte das ein angepasstes Sicherheitskonzept: „Wir haben die Sicherheitszone sozusagen bis ins Vorfeld verschoben. Alles, was sich nun hinter dem Zaun befindet, ist Sicherheitsbereich“, erklärte Flughafen-Pressesprecherin Nicole Kehle.

Wer beim Anblick der startenden Flugzeuge spontan Lust auf Urlaub bekam, hätte somit gleich vor Ort den nächsten Flieger nehmen können.

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Die zwei Schauplätze hätten unterschiedlicher kaum sein können. Und doch zeigten beide, was Tirol ausmacht: Ehrenamt, Einsatz und Flugbegeisterung. Ein Tag voller Vielfalt.

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