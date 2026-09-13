„Das Tiroler Ehrenamt lebt von Herzensmenschen“

Trotzdem klagen immer mehr Vereine über Bürokratie und Nachwuchsprobleme. Ist das Ehrenamt in Gefahr?

Wir müssen aufpassen, dass wir den Menschen das Ehrenamt nicht unnötig schwer machen. Natürlich braucht es Regeln. Aber wenn ein ehrenamtlicher Funktionär seine Freizeit investiert und dann einen großen Teil davon mit Formularen, rechtlichen Fragen und bürokratischen Anforderungen verbringen muss, läuft etwas falsch. Deshalb haben wir das „Jahr des Ehrenamts“ ausgerufen. Es soll aber nicht bei einer Kampagne bleiben. Wir wollen dauerhaft bessere Rahmenbedingungen schaffen.