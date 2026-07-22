Fast 900.000 Passagiere am Flughafen Innsbruck

London und Amsterdam öfters im Flugplan

Das aktuelle Jahr startete ebenfalls erfolgreich. Im ersten Quartal konnte man ein Passagierwachstum von 3,4 Prozent verzeichnen. Im ersten Halbjahr wurden 656.448 Passagiere gezählt. „Dieser positive Trend sollte sich auch im zweiten Halbjahr 2026 fortsetzen, weshalb bis Jahresende mit einem Passagieraufkommen von rund 920.000 Passagieren gerechnet wird“, heißt es. Dazu beitragen soll auch die Rückkehr der griechischen Insel Korfu im Flugplan. Zudem wird London über den Sommer fünfmal, Amsterdam viermal pro Woche angeflogen.