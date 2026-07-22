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Positive Bilanz 2025

Fast 900.000 Passagiere am Flughafen Innsbruck

Tirol
22.07.2026 17:00
Der Umsatz beim Flughafen Innsbruck geht in die Höhe
Der Umsatz beim Flughafen Innsbruck geht in die Höhe(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Mit Umsatzerlösen von 44,8 Millionen Euro verzeichnete man am Innsbrucker Flughafen eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Auch das Jahr 2026 startete zufriedenstellend.

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Zufriedenstellend verlief das Geschäftsjahr 2025 für die Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft mbH! Die Zahlen belegen eine wirtschaftliche Stabilität des Flughafens in Innsbruck. Mit 44,8 Millionen Euro konnte man die Umsatzerlöse im Vergleich zum Jahr 2024 nochmals steigern. Ein Plus von 6,8 Prozent wurde erzielt. Knapp 81 Prozent der Umsätze stammen direkt aus dem Flugbetrieb und den damit verbundenen Dienstleistungen. Der Rest entfällt auf den sogenannten Non-Aviation-Bereich, also Vermietungs- und Verpachtungserlöse sowie Handelseinnahmen.

Die stärksten Airline-Partner waren im Jahr 2025 die niederländische Fluglinie transavia, die britische Airline easyJet sowie Austrian Airlines. Knapp 60 Prozent aller Passagiere im Linien- und Charterverkehr entfallen auf diese drei Fluggesellschaften. Insgesamt wurden im Vorjahr 882.876 Passagiere abgefertigt, das ist ein Plus von 2,4 Prozent.

Auch Erträge gestiegen
Der Flughafen Innsbruck konnte auch an die positive Entwicklung des Vorjahres anknüpfen und erzielte einen Ertrag von 7,7 Millionen Euro vor Steuern. Gegenüber 2024 ist das eine Steigerung von 24 Prozent.

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London und Amsterdam öfters im Flugplan
Das aktuelle Jahr startete ebenfalls erfolgreich. Im ersten Quartal konnte man ein Passagierwachstum von 3,4 Prozent verzeichnen. Im ersten Halbjahr wurden 656.448 Passagiere gezählt. „Dieser positive Trend sollte sich auch im zweiten Halbjahr 2026 fortsetzen, weshalb bis Jahresende mit einem Passagieraufkommen von rund 920.000 Passagieren gerechnet wird“, heißt es. Dazu beitragen soll auch die Rückkehr der griechischen Insel Korfu im Flugplan. Zudem wird London über den Sommer fünfmal, Amsterdam viermal pro Woche angeflogen.

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