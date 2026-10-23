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Nur fünf Tage im Amt

Leavitt über Zacharia: „Job war nichts für sie“

Außenpolitik
23.10.2026 12:02
In einem Interview äußerte sich Leavitt zu ihrer Nachfolgerin Zacharia.
In einem Interview äußerte sich Leavitt zu ihrer Nachfolgerin Zacharia.(Bild: Krone-Collage/EPA/JIM LO SCALZO)
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Von krone.at

Die ehemalige Trump-Sprecherin Karoline Leavitt äußerte sich in einem Interview erstmals zu ihrer Nachfolgerin Katie Zacharia. Diese ist nach nur fünf Tagen aus ihrem Amt entlassen worden. Leavitts Fazit: Die Position sei wohl nichts für sie gewesen. Sie wolle Trump nun helfen, eine neue Person für den Job zu finden.

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Nach dem Skandal um ihre fehlende Anwaltszulassung und ihrem Auftritt bei einer Pressekonferenz, der ihr scharfe Kritik einbrachte, war für Katie Zacharia nach nicht einmal einer Woche wieder Schluss. In einem Interview mit „Fox News“ reagierte Trumps Ex-Sprecherin erstmals auf ihre Nachfolgerin und deren kurze Amtszeit.

Hier sehen Sie das Interview:

Job „nicht einfach“
„Der Job war offensichtlich nicht das Richtige für sie“, sagte Leavitt über Zacharia. Gleichzeitig verteidigte sie Trumps Entscheidung, die 41-Jährige zur Pressesprecherin zu machen: „Manchmal weiß man erst, wie jemand abschneidet, wenn er tatsächlich vor die Presse tritt“. Der Job sei schließlich nicht einfach.

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„Gibt viele, die den Job machen wollen“
„Wir wünschen Katie und ihrer Familie alles Gute“, fügte Leavitt hinzu. Sie wolle dem US-Präsidenten zudem helfen, eine neue Person für den Job auszuwählen. „Es gibt viele da draußen, die den Job gerne machen würden“, so die 29-Jährige. 

„Keiner versteht die Presse so gut wie Donald Trump. Er weiß, dass er jemanden braucht, der widerstandsfähig und klug ist“, sagt Leavitt im Interview. Die Entscheidung, wen er letztendlich auswählt, liege beim Präsidenten selbst.

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