Leavitt über Zacharia: „Job war nichts für sie“

Die ehemalige Trump-Sprecherin Karoline Leavitt äußerte sich in einem Interview erstmals zu ihrer Nachfolgerin Katie Zacharia. Diese ist nach nur fünf Tagen aus ihrem Amt entlassen worden. Leavitts Fazit: Die Position sei wohl nichts für sie gewesen. Sie wolle Trump nun helfen, eine neue Person für den Job zu finden.
Nach dem Skandal um ihre fehlende Anwaltszulassung und ihrem Auftritt bei einer Pressekonferenz, der ihr scharfe Kritik einbrachte, war für Katie Zacharia nach nicht einmal einer Woche wieder Schluss. In einem Interview mit „Fox News“ reagierte Trumps Ex-Sprecherin erstmals auf ihre Nachfolgerin und deren kurze Amtszeit.
Hier sehen Sie das Interview:
Job „nicht einfach“
„Der Job war offensichtlich nicht das Richtige für sie“, sagte Leavitt über Zacharia. Gleichzeitig verteidigte sie Trumps Entscheidung, die 41-Jährige zur Pressesprecherin zu machen: „Manchmal weiß man erst, wie jemand abschneidet, wenn er tatsächlich vor die Presse tritt“. Der Job sei schließlich nicht einfach.
„Gibt viele, die den Job machen wollen“
„Wir wünschen Katie und ihrer Familie alles Gute“, fügte Leavitt hinzu. Sie wolle dem US-Präsidenten zudem helfen, eine neue Person für den Job auszuwählen. „Es gibt viele da draußen, die den Job gerne machen würden“, so die 29-Jährige.
„Keiner versteht die Presse so gut wie Donald Trump. Er weiß, dass er jemanden braucht, der widerstandsfähig und klug ist“, sagt Leavitt im Interview. Die Entscheidung, wen er letztendlich auswählt, liege beim Präsidenten selbst.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.