Raser (39) nach wilder Fahrt nun ohne Führerschein

Besonders eilig hatte es am Freitag wohl ein 39-jähriger Einheimischer auf der Pass-Thurn-Straße im Gemeindegebiet von Jochberg (Bezirk Kitzbühel)! Er wurde mit stolzen 163 km/h geblitzt. Seinen Schein ist er nun los.
Beamte der Polizeiinspektion Kitzbühel waren am Freitagnachmittag mit Geschwindigkeitsmessungen auf der Pass-Thurn-Straße beschäftigt. Gegen 16 Uhr, unweit der Passhöhe, dürften sie wohl nicht schlecht gestaunt haben.
Denn zu diesem Zeitpunkt raste ein 39-jähriger Einheimischer mit stolzen 163 km/h auf sie zu. Erlaubt sind in diesem Abschnitt jedoch nur 100!
Der Raser wurde angehalten. Seinen Schein ist er nun vorläufig los. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel angezeigt.
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