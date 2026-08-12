Rasender Alkolenker verliert Führerschein und Auto

Da hatte es jemand ganz besonders eilig! Ein 24-jähriger Pkw-Lenker bretterte am Dienstagabend auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Oberland mit 160 km/h durch einen Baustellenbereich – und in eine Tempofalle der Polizei. Der Raser wurde aus dem Verkehr gezogen, ein Alkotest verlief positiv. Auto und Führerschein wurden beschlagnahmt.