Rasender Alkolenker verliert Führerschein und Auto

Da hatte es jemand ganz besonders eilig! Ein 24-jähriger Pkw-Lenker bretterte am Dienstagabend auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Oberland mit 160 km/h durch einen Baustellenbereich – und in eine Tempofalle der Polizei. Der Raser wurde aus dem Verkehr gezogen, ein Alkotest verlief positiv. Auto und Führerschein wurden beschlagnahmt.
Mit „stark überhöhter Geschwindigkeit“ ist der 24-jährige Einheimische am Dienstagabend, kurz vor 20.30 Uhr, durch einen Baustellenbereich auf der A12 Inntalautobahn bei Haiming (Bezirk Imst) gefahren. Statt der erlaubten 80 km/h war der junge Mann mit 160 km/h unterwegs.
„Alkotest verlief positiv“
Eine Streife der Autobahnpolizei führte in diesem Bereich gerade routinemäßige Tempokontrollen durch und zog den rasanten Lenker sofort aus dem Verkehr. Ein im Zuge der Kontrolle durchgeführter Alkomattest habe zudem eine Alkoholisierung ergeben. Die Folge: Der 24-Jährige musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben.
Auch Pkw beschlagnahmt
Doch damit nicht genug: Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wurde der Pkw vorläufig beschlagnahmt.
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