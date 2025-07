Warum mein Herz längst den Kurzbeinchen gehört

Der Dackel hat sich schon lange international in die Herzen gebellt. Ob in New York, London oder Paris – überall watschelt er mit seiner knuffigen Überheblichkeit über die Gehsteige. Weltweit wird er von seinen Fans mit eigenen Dackelparaden gefeiert, bei denen Hund und Besitzer stolz als lebende „Wurstkolonnen“ durch die Straßen umherziehen. Vor allem bei der berühmten „Dackelparade“ in Regensburg (Deutschland) oder dem „Paris Sausage Walk“ wird eines klar: Der Dackel ist ein Global Player mit kurzen Beinen und langem Atem.