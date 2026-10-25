„TORbakovic“ überstrahlte im Schlager alle!

Tim Drexler: Note 5

Der Deutsche kam für seinen verletzten Landsmann Morgalla nach einer guten halben Stunde ins Spiel und fügte sich auf Anhieb exzellent ein. Machte die rechte Seite dicht und bewies, dass er auch auf dieser Position ein Gewinn ist. Gewann 71,4 Prozent seiner Zweikämpfe – Höchstwert bei den Bullen!