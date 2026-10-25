„TORbakovic“ überstrahlte im Schlager alle!

Red Bull Salzburg feierte gegen den amtierenden Meister LASK am Sonntag einen verdienten 3:1-Auswärtssieg. Die über weite Strecken gute Leistung schlägt sich auch in der„Krone“-Benotung für die Mozartstädter nieder.
Christian Zawieschitzky: Note 4
Beim 0:1 gab es nichts für ihn zu halten. In der Schlussphase rettete er einmal hochkarätig gegen Freckleton. Ansonsten der gewohnt starke Rückhalt.
Leo Morgalla: Note 3
Musste verletzt früh ausgewechselt werden.
Kevin Boma: Note 5
War der Fels in der Brandung und nahm Usor weitgehend aus dem Spiel. Eine sehr starke Vorstellung des Bullen-Abwehrchefs.
Valentin Zabransky: Note 5
Der Jungspund machte seine Sache neben Boma mehr als ordentlich und zeigte erneut eine abgeklärte Leistung. Am Ende lieferte er sich ein Scharmützel mit Kalajdzic.
Dominik Schmid: Note 3
Beim Gegentreffer ließ er sich von Adeniran einfach überrennen. Dafür rettete er danach einmal höchst spektakulär mit der Fußspitze. Wurde mit Fortdauer der Partie immer sicherer. Mit 76 Ballkontakten hatte er die meisten aller Salzburg-Spieler.
Abubakr Barry: Note 3
Grundsolide Leistung des Mittelfeldstrategen, der aber nicht sonderlich auffiel.
Bartosz Mazurek: Note 3
Was für seinen Nebenmann aus Gambia gilt, trifft auch auf den Polen zu.
Damir Redzic: Note 2
Gegen Celje mit „Krone“-Note 5 noch einer der besten Spieler am Platz, fiel der Ungar diesmal ab. Sammelte keine Pluspunkte im Kampf um die Startelf-Plätze in der Offensive.
Sota Kitano: Note 4
Der Assist zum zweiten Tabakovic-Treffer war mustergültig. Insgesamt gab er drei Torschüsse ab – Höchstwert mit dem Bosnier.
Jesper Lindström: Note 4
Mit seinem Traumpass auf Tabakovic, der das 1:1 markierte, leitete er die Wende beim LASK mit ein. Er kommt gefühlt von Woche zu Woche besser in Schwung und wird immer mehr zum Schlüsselspieler.
Haris Tabakovic: Note 6
Hattrick-Haris war der Mann des Spiels. Nach einer schwachen Performance in Celje lieferte er diesmal überragend ab und erzielte alle drei Bullen-Treffer. Großer Sport!
Tim Drexler: Note 5
Der Deutsche kam für seinen verletzten Landsmann Morgalla nach einer guten halben Stunde ins Spiel und fügte sich auf Anhieb exzellent ein. Machte die rechte Seite dicht und bewies, dass er auch auf dieser Position ein Gewinn ist. Gewann 71,4 Prozent seiner Zweikämpfe – Höchstwert bei den Bullen!
Edmund Baidoo: Note 2
Der 20-Jährige tat sich als Joker schwer. Er wurde nach einer guten Stunde eingewechselt, blieb aber ohne nennenswerte Offensivszene.
Umut Tohumcu: Note 0
Zu kurz eingesetzt
Karim Konate: Note 0
Zu kurz eingesetzt
Yorbe Vertessen: Note 0
Zu kurz eingesetzt
Danny Röhl: Note 4
Sein Team kam nicht gut in die Partie, steigerte sich mit Verlauf der Partie aber. Spätestens nach der Pausenansprache traten die Bullen dann souverän auf.
Unser Notenschlüssel: 6 = teamreif, 5 = sehr stark, 4 = stark, 3 = Durchschnitt, 2 = schwach, 1 = nicht sein Tag, 0 = zu kurz eingesetzt
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