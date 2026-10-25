Romano Schmid trifft bei spektakulärem 4:4 doppelt

Trotz eines Doppelpacks von Romano Schmid hat sich Frosinone in der italienischen Fußball-Meisterschaft mit einem 4:4 bei Atalanta in Bergamo begnügen müssen. Schmid brachte den Aufsteiger bereits in der ersten Minute nach einem Abwehrlapsus mit 1:0 in Führung und legte in der 17. Minute sein zweites Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 nach.