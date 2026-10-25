Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bulgarien

Russlandfreundliche Jotowa gewinnt Präsidentenwahl

Außenpolitik
25.10.2026 19:37
Interimspräsidentin Ilijana Jotowa
Interimspräsidentin Ilijana Jotowa(Bild: AFP/NIKOLAY DOYCHINOV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Amtsinhaberin Ilijana Jotowa hat am Sonntag die erste Runde der bulgarischen Präsidentenwahlen gewonnen. Sie muss aber in eine Stichwahl.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Laut Exitpolls des Meinungsforschungsinstituts Alpha Research kommt Jotowa auf 35,3 Prozent der Stimmen. Für Andrej Gjurow haben demnach 32,4 Prozent gestimmt. Auf Platz drei reihte sich der Nationalist Kostadin Kostadonow mit 12,6 Prozent ein. Jotowa und Gjurow treten am 1. November in einer Stichwahl gegeneinander an.

Die Wahlbeteiligung war erwartungsgemäß niedrig, erreichte allerdings mit knapp 22 Prozent ein Rekordtief. Jotowa wurde von der allein regierenden Mitte-links-Partei „Progressives Bulgarien“ (PB) des russlandfreundlichen Ministerpräsidenten Rumen Radew sowie der traditionell russophilen sozialistischen Partei BSP unterstützt. Ihr Herausforderer, der 50-jährige prowestliche Ex-Interimsregierungschef und früherer Vizechef der Zentralbank Andrej Gjurow, wird von der oppositionellen Reformpartei „Wir setzen den Wandel fort“ (PP) und dem liberal-konservativen Bündnis „Demokratisches Bulgarien“ (DB) unterstützt.

Andrej Gjurow wird in der Stichwahl gegen Ilijana Jotowa antreten.
Andrej Gjurow wird in der Stichwahl gegen Ilijana Jotowa antreten.(Bild: AP/Valentina Petrova)

Zwischen Westanbindung und prorussischen Reflexen
Die Präsidentschaftswahl stand symbolisch für die Zerreißprobe, in der sich das EU- und NATO-Mitglied Bulgarien seit Jahren befindet: ein ständiges Tauziehen zwischen Westanbindung und historisch tief verwurzelten prorussischen Reflexen.

Der Ukraine-Krieg gehörte zu den entscheidenden Wahlkampfthemen. Erst vor wenigen Wochen waren vor der bulgarischen Schwarzmeerküste vier Handelsschiffe mutmaßlich von russischen Drohnen getroffen worden. Zudem wurden unweit von Sofia Antennen des Satelliteninternetdienstes Starlink in Brand gesetzt, dessen Netz wichtiger Bestandteil der ukrainischen Verteidigung im russischen Angriffskrieg ist. Während Jotowa gegen Waffenlieferungen für die Ukraine ist und eine schnelle Friedenslösung fordert, lehnt Gjurow eine Entscheidung über den Köpfen der EU und der Ukraine ab. Beide bekennen sich zur EU- und NATO-Mitgliedschaft Bulgariens.

Lesen Sie auch:
Von links: Bulgariens Innenminister Iwan Demerdschiew und Österreichs Innenminister Gerhard ...
EU-Grenzschutz
Karner lobt Bulgarien: „Österreich profitiert“
19.10.2026
Schwarzes Meer
NATO eilt Bulgarien nach Drohnenangriffen zu Hilfe
20.10.2026

Auffällig bei der Wahl am Sonntag ist, dass die einst mächtige konservative GERB-Partei des Langzeitpremiers Bojko Borissow erstmals seit ihrer Gründung im Jahr 2009 auf einen eigenen Kandidaten verzichtete. Wen die im April abgewählte GERB-Partei in der Stichwahl unterstützen wird, gilt daher für die politischen Beobachter in Sofia als die entscheidende Frage.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
25.10.2026 19:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
112.096 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
98.375 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ski Alpin
Moltzan triumphiert! Gritsch als ÖSV-Lichtblick
95.262 mal gelesen
Paula Moltzan startet mit einem Sieg in den neuen Weltcup-Winter. 
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Ausland
Italiener haben Nase voll von Teuerung und Krieg
1067 mal kommentiert
In Turin drängten Sicherheitskräfte Demonstranten mit Schilden zurück.
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Außenpolitik
Van der Bellen
„Unsere Neutralität ist kein Schutzschild“
Bulgarien
Russlandfreundliche Jotowa gewinnt Präsidentenwahl
Obama verspottet Trump
„Als hätte Hussein Cheesecake Factory eröffnet“
„Vorausdenkend“
Erster Landeschef offen für die „Spritzer-Novelle“
„Echte Gefahr“
Netanyahu macht Wahlkampf mit Atompilz über Israel
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf