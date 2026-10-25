Russlandfreundliche Jotowa gewinnt Präsidentenwahl

Der Ukraine-Krieg gehörte zu den entscheidenden Wahlkampfthemen. Erst vor wenigen Wochen waren vor der bulgarischen Schwarzmeerküste vier Handelsschiffe mutmaßlich von russischen Drohnen getroffen worden. Zudem wurden unweit von Sofia Antennen des Satelliteninternetdienstes Starlink in Brand gesetzt, dessen Netz wichtiger Bestandteil der ukrainischen Verteidigung im russischen Angriffskrieg ist. Während Jotowa gegen Waffenlieferungen für die Ukraine ist und eine schnelle Friedenslösung fordert, lehnt Gjurow eine Entscheidung über den Köpfen der EU und der Ukraine ab. Beide bekennen sich zur EU- und NATO-Mitgliedschaft Bulgariens.