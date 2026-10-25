Schock in Argentien
Mädchen (10) schwanger: Stiefvater festgenommen
Ein entsetzlicher Missbrauchsfall ist in Argentinien aufgedeckt worden: Nachdem eine Schwangerschaft bei einem erst zehnjährigen Mädchen festgestellt worden war, wurde sein 32-jähriger Stiefvater festgenommen. Auch die Mutter des Opfers erwartet vom Verdächtigen ein Kind.
Dieser Fall in Colonia Dora sorgt über die argentinischen Landesgrenzen hinaus für Entsetzen: Der Mutter des Mädchens war eine merkwürdige Wölbung am Bauch ihrer Tochter aufgefallen. Als sie nachfragte, erklärte die Zehnjährige, dass dich der Partner ihrer Mutter an ihr vergangen habe, als sie nicht zuhause war, wie die Zeitung „El Liberal“ berichtete.
Kind bereits seit Monaten schwanger
Die beiden fuhren daraufhin ins Krankenhaus, wo ein Gynäkologe herausfand, dass das Kind im fünften oder sechsten Schwangerschaftsmonat war. Der Stiefvater wurde daraufhin festgenommen und wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt. Bei dem Mann wurde bei der Festnahme eine Schusswaffe und ein Küchenmesser sichergestellt, wie die Zeitung weiter berichtete.
Die Mutter hatte den Verdächtigen über Facebook kennengelernt, wie die Ermittlungen des Staatsanwalts ergaben. Vor etwa einem Jahr seien die beiden dann zusammengezogen – die Frau hat neben dem jungen Opfer noch drei weitere minderjährige Kinder. Brisant: Auch die Mutter ist von dem festgenommenen Mann schwanger. Auch gegen sie wird nun ermittelt.
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