Mädchen (10) schwanger: Stiefvater festgenommen

Die Mutter hatte den Verdächtigen über Facebook kennengelernt, wie die Ermittlungen des Staatsanwalts ergaben. Vor etwa einem Jahr seien die beiden dann zusammengezogen – die Frau hat neben dem jungen Opfer noch drei weitere minderjährige Kinder. Brisant: Auch die Mutter ist von dem festgenommenen Mann schwanger. Auch gegen sie wird nun ermittelt.