Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Lebe meinen Traum“

Weg von Adidas! Coup bei deutschem Weltmeister

Sport-Mix
25.10.2026 11:35
Tim Wenisch (re.) und Alexander Roncevic triumphierten bei der HYROX-EM im März 2026 in London. ...
Tim Wenisch (re.) und Alexander Roncevic triumphierten bei der HYROX-EM im März 2026 in London. Mit einer Zeit von 47:40 Minuten holten die beiden nicht nur den Europameistertitel, sondern stellten zugleich einen Weltrekord auf.(Bild: HYROX)
Porträt von Dominik Marek
Von Dominik Marek

Paukenschlag in der HYROX-Szene! Doppel-Weltmeister Tim Wenisch wechselt von Adidas zu Nike. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie die „Bild“ berichtet, hat der Deutsche einen weltweiten Ausrüstervertrag mit dem US-Sportartikelriesen unterschrieben. Bereits beim ersten Elite-Rennen der neuen Saison am kommenden Freitag in Hamburg soll Wenisch mit einem noch unveröffentlichten Nike-Schuh an den Start gehen. Der 28-Jährige wird demnach einen Prototyp des „Nike Hybrid Fly“ tragen, der erst im Frühjahr oder Sommer 2027 auf den Markt kommen soll. Damit folgt Wenisch gewissermaßen dem deutschen Fußball-Nationalteam: Auch der DFB wechselt zum 1. Jänner 2027 von Adidas zu Nike.

„Da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung“
„Ich lebe meinen Traum. Es ist für mich ein unheimlich schönes Gefühl, mit Nike einen so starken, globalen Partner an meiner Seite zu haben. Da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung“, so Wenisch gegenüber der „Bild“. „Nike wird mir dabei helfen, meine Ziele und Träume zu erreichen. Sie arbeiten wahnsinnig penibel an neuen Materialien und an Schuhen. Man merkt einfach, dass sie mich besser machen wollen und mit mir gemeinsam die letzten paar Prozent herauskitzeln möchten.“

Was ist HYROX?

HYROX ist ein Wettkampf, bei dem Laufen und funktionelles Krafttraining kombiniert werden.

Die Laufstrecke beträgt acht Kilometer. Nach je einem Kilometer sind Übungen vorgesehen:
1. Skiergometer
2. Schlittenschieben
3. Schlittenziehen
4. Burpee Broad Jumps
5. Ruderergometer
6. Farmers Carry
7. Sandbag Lunges
8. Wallballs

Was 2017 in Hamburg als kleine Fitness-Idee begann, ist heute ein globales Phänomen. Es wird entweder im Einzel, im Double oder im Mixed-Double gestartet. Je nachdem, in welcher Kategorie, gibt es unterschiedliche Gewichte für die Stationen. Mittlerweile stehen pro Saison über 100 Rennen in über 100 Städten weltweit auf dem Programm, an denen bereits über eine Million Menschen pro Saison teilnehmen. Die Hallen sind voll, die Stimmung ist elektrisierend, die Community ist familiär und der Fitness-Trend wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter wachsen.

Der Deutsche zählt zu den erfolgreichsten Athleten der noch jungen Sportart, die 2017 vom ehemaligen Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste und Sportevent-Manager Christian Toetzke in Hamburg ins Leben gerufen wurde. 2025 krönte sich Wenisch sowohl im Einzel als auch im Doppel (mit Österreichs Aushängeschild Alexander Roncevic) zum Weltmeister.

Olympiasieg als Karriereabschluss?
Bei der Hyrox-Weltmeisterschaft 2027 in Hongkong will Wenisch erneut den Titel holen. Sollte Hyrox ins olympische Programm aufgenommen werden, könnte er zudem 2032 in Brisbane um Gold kämpfen. Entsprechende Überlegungen gibt es bereits. Wenisch wäre dann 34 Jahre alt.

Lesen Sie auch:
In London errangen Alexander Rončević (re.) und Tim Wenisch den EM-Titel in der ...
Roncevic in London
Weltrekord gebrochen, aber sofort neuen aufgesetzt
23.03.2026
Trainer klärt auf
Hyrox: Das sind die häufigsten Trainingsfehler
01.02.2026
Hyrox-Hype erklärt
„Starke Frauenkörper rücken mehr in den Fokus“
29.01.2026
Worauf es ankommt
HYROX-Spektakel in Wien: 5 Tipps vom Weltmeister!
02.02.2026
„Nicht vergleichbar“
Gänsehaut pur: Wien feiert seine HYROX-Helden
11.02.2026

Für diesen Fall hat er sogar schon einen ganz besonderen Karriereabschluss im Kopf. „Ich habe mir schon ausgemalt, dass ich nach meinem Olympiasieg dort meine Karriere beenden werde“, verrät er mit einem Schmunzeln.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
25.10.2026 11:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Überraschter „Gunkl“ muss drei Jahre ins Gefängnis
206.228 mal gelesen
Günther Paal am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht – er wurde schuldig gesprochen.
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
110.989 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
97.745 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Ausland
Italiener haben Nase voll von Teuerung und Krieg
1024 mal kommentiert
In Turin drängten Sicherheitskräfte Demonstranten mit Schilden zurück.
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Sport-Mix
„Lebe meinen Traum“
Weg von Adidas! Coup bei deutschem Weltmeister
Mayer weiter top
In Valencia nur 22 Sekunden am Rekord vorbei!
Baseball
World Series: Milwaukee führt nach Aufholjagd 2:0
„Zusätzliche Energie“
Baby-Video motiviert Salzburger bei der WM
Basketball-Superliga
Traiskirchen und Gmunden behalten weiße Weste

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf