Startnummer 46! 19-Jähriger überrascht in Sölden

Nicht das erste Mal, dass der junge Brite für Aufsehen sorgt. In seiner Vita steht etwa bereits Slalom-Gold beim Europäischen Olympischen Winter-Jugendfestival 2025, ein spektakulärer Sieg im Europacup. Im zweiten Durchgang fuhr er im vergangenen Dezember in Valloire von Rang 21 noch zum Sieg.