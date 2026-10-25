Startnummer 46! 19-Jähriger überrascht in Sölden

Ausrufezeichen zum Start in die neue Ski-Saison: Toptalent Freddy Carrick-Smith hat mit Startnummer 46 im ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Sölden für Furore gesorgt. Der 19-Jährige landete mit einer beherzten Fahrt auf dem 21. Rang und darf den zweiten Lauf in Angriff nehmen.
Da blickte selbst der Halbzeit-Führende Lucas Pinheiro Braathen kurz neugierig auf! Denn plötzlich wurde es im Zielraum von Sölden im ersten Durchgang noch einmal richtig laut. Mit Startnummer 46 war Ski-Juwel Carrick-Smith kurz zuvor über den Hang gebrettert.
Starke Zeit im ersten Lauf
Rang 21 war auf der Anzeigetafel zu lesen. Die Qualifikation für den zweiten Durchgang damit gesichert. Sein Rückstand auf Braathen? Nur 1,37 Sekunden! Auf das Stockerl fehlt Carrick-Smith nicht mal eine Sekunde. Die wohl größte positive Überraschung des ersten Durchgangs.
Nicht das erste Mal, dass der junge Brite für Aufsehen sorgt. In seiner Vita steht etwa bereits Slalom-Gold beim Europäischen Olympischen Winter-Jugendfestival 2025, ein spektakulärer Sieg im Europacup. Im zweiten Durchgang fuhr er im vergangenen Dezember in Valloire von Rang 21 noch zum Sieg.
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