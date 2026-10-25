Einbrecher: Polizei-Appell an die Bevölkerung!

Zwei verdächtige Personen tummelten sich am Samstagabend auf der Terrasse eines Wohnhauses in St. Margarethen bei Knittelfeld. Über die Videoüberwachung, welche er über sein Handy abrufen konnte, beobachtete der Besitzer das Vorgehen und alarmierte die Polizei. Kurz darauf trafen mehrere Polizeistreifen ein, welche mit Unterstützung eines Polizeihundes das Haus durchforsteten. Die beiden Tatverdächtigen waren jedoch nicht auffindbar, eine Alarmfahndung inklusive Polizeihubschrauber wurde eingeleitet.