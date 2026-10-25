Einbrecher: Polizei-Appell an die Bevölkerung!

Gleich zwei Einbrüche zur beinahe selben Zeit lösten am Samstag im Bereich Knittelfeld (Steiermark) eine Alarmfahndung der Polizei aus. Die Exekutive appelliert an die Bevölkerung, besonders wachsam zu sein!
Zwei verdächtige Personen tummelten sich am Samstagabend auf der Terrasse eines Wohnhauses in St. Margarethen bei Knittelfeld. Über die Videoüberwachung, welche er über sein Handy abrufen konnte, beobachtete der Besitzer das Vorgehen und alarmierte die Polizei. Kurz darauf trafen mehrere Polizeistreifen ein, welche mit Unterstützung eines Polizeihundes das Haus durchforsteten. Die beiden Tatverdächtigen waren jedoch nicht auffindbar, eine Alarmfahndung inklusive Polizeihubschrauber wurde eingeleitet.
Nächster Notruf noch während Alarmfahndung
Einige Minuten später, noch während des laufenden Einsatzes, wurde ein weiterer Zwischenfall in Landschach bei Knittelfeld – nur rund fünf Kilometer entfernt – gemeldet. Ein Mann hatte einen Einbruch beim Haus seiner Schwester befürchtet. Auch dieses Haus wurde durchsucht, wieder konnten keine Tatverdächtigen entdeckt werden.
Klar ist jedoch, dass sich zumindest zwei Unbekannte Zutritt verschafft und die Räume durchsucht hatten. Da sie offenbar gestört wurden, suchten sie das Weite. Sie dürften mit einem geringen Bargeldbetrag über ein Fenster im Obergeschoß auf ein Zwischendach gestiegen und von dort über das Garagen- bzw. Gartenhüttendach geflüchtet sein.
Polizei-Appell an Bevölkerung
Professionell agierende Einbrechergruppen passen aktuell ihre Vorgehensweisen flexibel an und begehen ihre Taten auch tagsüber. Die Polizei appelliert daher an die Aufmerksamkeit der Bevölkerung, verdächtige Fahrzeuge und Personen umgehend über den Polizeinotruf 133 zu melden. Personenbeschreibungen, Fahrzeugkennzeichen und andere auffällige Beobachtungen können wertvolle Hinweise liefern, den Tätern das Handwerk zu legen. Aber: Verdächtige keinesfalls selbst verfolgen oder zur Rede stellen! Auch bei nur kurzer Abwesenheit Haus- und Wohnungstüren versperren.
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