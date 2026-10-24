Spaziergänger fand halbtote Katzenbabys im Wald!

Es gibt Menschen, die Lichtgestalten sind im steirischen Tierschutz – wie jene, die Tierbabys aufziehen, die todgeweiht wären. Welche Mühe das macht, weiß Susanne Bräuer, die gerade ums Überleben eines Duos kämpft. Und weit mehr macht als „nur“ ihren Job als Tierheimleiterin!
Susanne Bräuer mag es nicht, wenn man ihr sagt, wie großartig das ist, was sie da leistet. „Weil es ja selbstverständlich ist. Was sollte man sonst tun? So ein kleines Zwutschgerl einfach verhungern lassen?“
Zwei solcher Winzlinge hat die langjährige, großherzige Leiterin des Landestierheimes in Graz gerade in ihrer Obhut. Sie wurden von einem Spaziergänger im Wald gefunden, noch mit der Nabelschnur dran. Ohne Mutter; womöglich ausgesetzt. Ein drittes Geschwisterl war bereits tot.
„Sie waren keine zwölf Stunden alt, noch blind, total unterkühlt, apathisch. Ihre Lebensgeister sind erst wieder ein bisschen erwacht, als wir sie aufgewärmt haben.“ Und sie schließlich an ihrem ersten Flascherl nuckeln konnten. Damit begann das Bangen um ihr Überleben – und auch die „Großkampfzeit“ für Susanne Bräuer. In den ersten Wochen brauchen sie alle zwei bis drei Stunden ihr Flascherl mit spezieller Katzenaufzuchtsmilch. Auch nachts!
Wie man das schafft – wohlgemerkt, zusätzlich zum anstrengenden Job im Tierheim? „Da muss man durch“, sagt die Pragmatikerin. Allein mit dem Baucherlmassieren, das überlebensnotwendig ist, gehen viele Stunden Schlaf drauf. Noch sind sie nicht gänzlich über dem Berg – aber Bräuer hofft, dass alles gut geht und sie dann ab elf Wochen, gesund, auf wundervolle Plätze kommen!
Die Steirerin macht den Job mit der Aufzucht der beiden Winzlinge hauptsächlich selbst. Und es sind bei Weitem nicht die einzigen Katzenbabys im Jahr! Damit lebt sie vor, dass man nach Dienstzeiten arbeiten kann – oder den Beruf als Berufung sieht.
Danke an alle, die so Großartiges im Tierschutz leisten!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.