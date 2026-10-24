Spaziergänger fand halbtote Katzenbabys im Wald!

„Sie waren keine zwölf Stunden alt, noch blind, total unterkühlt, apathisch. Ihre Lebensgeister sind erst wieder ein bisschen erwacht, als wir sie aufgewärmt haben.“ Und sie schließlich an ihrem ersten Flascherl nuckeln konnten. Damit begann das Bangen um ihr Überleben – und auch die „Großkampfzeit“ für Susanne Bräuer. In den ersten Wochen brauchen sie alle zwei bis drei Stunden ihr Flascherl mit spezieller Katzenaufzuchtsmilch. Auch nachts!