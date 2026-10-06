Bricht „Jodi“ Rekord?
Seltenes Dino-Skelett wird in New York versteigert
Wenige Monate nach dem Rekordverkauf eines T-Rex-Skeletts steht in New York ein weiterer Dinosaurier auf dem Auktionsprogramm. Am 27. Oktober kommt Nanotyrannus „Jodi“ unter den Hammer.
Das knapp zwei Meter hohe und sechs Meter lange Skelett von Nanotyrannus „Jodi“ soll am 27. Oktober in New York versteigert werden. Der Preis wird auf sechs bis neun Millionen US-Dollar geschätzt.
„‘Jodi‘ ist das außergewöhnlich seltene montierte Skelett eines Nanotyrannus und eines von lediglich drei der Wissenschaft bekannten Skeletten dieser Art“, hieß es vom Auktionshaus Sotheby‘s. „Das Skelett besitzt unter anderem einen nahezu vollständigen Schädel.“
„Kein jugendlicher T-Rex“
Es sei zudem der erste Nanotyrannus, der seit der wissenschaftlichen Bestätigung der Gattung zum Verkauf angeboten werde. Die Forschung habe lange die Frage beschäftigt, ob der Nanotyrannus nicht einfach nur ein jugendlicher T-Rex sei.
Erst im Juli war ein rund 67 Millionen Jahre altes Skelett eines Tyrannosaurus rex bei einer Auktion in New York für die Rekordsumme von rund 50 Millionen Dollar (etwa 44 Millionen Euro) versteigert worden. Das Skelett ging an einen privaten Käufer.
Auktionen dieser Art werden kritisiert, weil die Skelette so häufig der Forschung und der Öffentlichkeit entzogen werden. Durch den Hype bei Auktionen steigen die Preise in Millionenhöhe – also Beträge, die öffentliche Museen und Universitäten oft nicht aufbringen können.
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