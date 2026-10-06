Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bricht „Jodi“ Rekord?

Seltenes Dino-Skelett wird in New York versteigert

Ausland
06.10.2026 08:38
Kopf eines Nanotyrannus
Kopf eines Nanotyrannus(Bild: ScottRobertAnselmo, wikimedia.org)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wenige Monate nach dem Rekordverkauf eines T-Rex-Skeletts steht in New York ein weiterer Dinosaurier auf dem Auktionsprogramm. Am 27. Oktober kommt Nanotyrannus „Jodi“ unter den Hammer.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das knapp zwei Meter hohe und sechs Meter lange Skelett von Nanotyrannus „Jodi“ soll am 27. Oktober in New York versteigert werden. Der Preis wird auf sechs bis neun Millionen US-Dollar geschätzt.

„‘Jodi‘ ist das außergewöhnlich seltene montierte Skelett eines Nanotyrannus und eines von lediglich drei der Wissenschaft bekannten Skeletten dieser Art“, hieß es vom Auktionshaus Sotheby‘s. „Das Skelett besitzt unter anderem einen nahezu vollständigen Schädel.“

Skelett von Nanotyrannus „Jodi“
Skelett von Nanotyrannus „Jodi“(Bild: sothebys.com)

„Kein jugendlicher T-Rex“
Es sei zudem der erste Nanotyrannus, der seit der wissenschaftlichen Bestätigung der Gattung zum Verkauf angeboten werde. Die Forschung habe lange die Frage beschäftigt, ob der Nanotyrannus nicht einfach nur ein jugendlicher T-Rex sei.

Lesen Sie auch:
Das Skelett von „Thomas the T. rex“ im Natural History Museum of Los Angeles County
Zahnanalyse bestätigt:
T. rex war ein Warmblüter und flinker als gedacht
17.09.2026

Erst im Juli war ein rund 67 Millionen Jahre altes Skelett eines Tyrannosaurus rex bei einer Auktion in New York für die Rekordsumme von rund 50 Millionen Dollar (etwa 44 Millionen Euro) versteigert worden. Das Skelett ging an einen privaten Käufer.

Auktionen dieser Art werden kritisiert, weil die Skelette so häufig der Forschung und der Öffentlichkeit entzogen werden. Durch den Hype bei Auktionen steigen die Preise in Millionenhöhe – also Beträge, die öffentliche Museen und Universitäten oft nicht aufbringen können.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
06.10.2026 08:38
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf