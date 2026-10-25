Crepaz lässt erneute Bewerbung weiterhin offen

Die Stelle muss daher ab 1. April 2027 für die Dauer von fünf Jahren neu besetzt werden. Bereits in den vergangenen Wochen wurden Gerüchte laut, Crepaz wolle sich nicht mehr erneut um den Posten bewerben. Zu sehr hätten ihm die Wirren der vergangenen Monate hinter den Kulissen der Festspiele zugesetzt.