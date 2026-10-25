Crepaz lässt erneute Bewerbung weiterhin offen

Routinemäßig ist nun die Ausschreibung des kaufmännischen Direktors der Salzburger Festspiele erfolgt. Der Vertrag von Lukas Crepaz, der dieses Amt derzeit bekleidet, läuft im Frühjahr aus.
Die Stelle muss daher ab 1. April 2027 für die Dauer von fünf Jahren neu besetzt werden. Bereits in den vergangenen Wochen wurden Gerüchte laut, Crepaz wolle sich nicht mehr erneut um den Posten bewerben. Zu sehr hätten ihm die Wirren der vergangenen Monate hinter den Kulissen der Festspiele zugesetzt.
Auch auf erneute „Krone“-Anfrage gab sich der 45-Jährige bedeckt. „Ich werde mir die Ausschreibung ansehen und zu gegebener Zeit entscheiden, ob ich mich erneut bewerben werde oder nicht“, sagte er. Bewerbungen können bis 24. November eingereicht werden. Fest steht: Crepaz ist eine Schlüsselfigur beim Festspiel-Bauprojekt.
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