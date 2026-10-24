Anrainern droht das nächste Verkehrschaos

Denn die Siebenbürgerstraße, auf der gegenüber liegenden Seite der Baustelle, soll künftig zur Begegnungszone werden. Die Nachbarn vermuten, dass es dadurch weiterhin Durchzugsverkehr in ihrer Straße gibt. Dazu kommt die Parkplatzfrage: Wo sollen die Fahrzeuge der Nachbarn der neuen Wohnanlage stehen? Für Unmut sorgt auch die Höhe der Neubauten. Bei der Projektvorstellung sei von drei Stockwerken die Rede gewesen, jetzt sind es vier Geschosse.