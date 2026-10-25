Promille, Drogen und Einbahn-Irrfahrt

Auch für einen 43-jährigen Österreicher mit Probeführerschein hatte der Abend Folgen. Bei einer Verkehrskontrolle ergab der Alkotest 0,48 Promille. Weil der Mann zudem Anzeichen einer möglichen Suchtgiftbeeinträchtigung zeigte, führten die Polizisten einen Speichelschnelltest durch. Dieser reagierte positiv auf Kokain und Cannabis. Die anschließende Untersuchung der Fahrtauglichkeit durch einen Amtsarzt verweigerte der Lenker. Auch ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Eine Anzeige folgt.