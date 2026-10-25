Promille, Drogen und Einbahn-Irrfahrt

Für zwei Autofahrer war am Samstagabend nach einer Polizeikontrolle Endstation. Während ein junger Lenker einer Streife in einer Einbahn entgegenkam, geriet ein anderer wegen des Verdachts auf Drogenbeeinträchtigung ins Visier der Beamten. Beide hatten Alkohol im Blut.
Am Rudolfskai in der Stadt Salzburg ignorierte ein 25-Jähriger am Samstagabend ein Einfahrtsverbot und fuhr gegen die vorgeschriebene Richtung – direkt auf eine Polizeistreife zu. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten 1,18 Promille fest. Der Mann musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben und wird wegen mehrerer Delikte angezeigt.
Auch für einen 43-jährigen Österreicher mit Probeführerschein hatte der Abend Folgen. Bei einer Verkehrskontrolle ergab der Alkotest 0,48 Promille. Weil der Mann zudem Anzeichen einer möglichen Suchtgiftbeeinträchtigung zeigte, führten die Polizisten einen Speichelschnelltest durch. Dieser reagierte positiv auf Kokain und Cannabis. Die anschließende Untersuchung der Fahrtauglichkeit durch einen Amtsarzt verweigerte der Lenker. Auch ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Eine Anzeige folgt.
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