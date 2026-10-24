Mit Polizistentrick rund 30.000 Euro ergaunert

Im Pongau sei es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Betrugsversuchen durch falsche Polizisten gekommen, informierte am Samstag die Polizei in Salzburg. Beim sogenannten Polizistentrick nehmen die Betrüger meist telefonisch Kontakt mit ihren potenziellen Opfern auf und geben sich als Kriminalbeamte aus. Häufig wählen sie ältere Personen als Opfer aus. „Die Täter nutzen hier das Vertrauen in die Polizei beziehungsweise die Angst, Opfer zu werden, aus. Normalerweise erfinden sie noch einen Grund, warum die Übergabe der Wertgegenstände schnell passieren muss und hoher Zeitdruck besteht.“