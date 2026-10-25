Mit 60 plus ist lange noch nicht Schluss

Die Jungen mussten am Samstag den Älteren Platz machen. Bei einer Ü60-Party wurde in einer Salzburger Discothek zu alten Hadern gefeiert. Die Premiere zeigte, dass Salzburgs Nachtleben nicht nur etwas für junge Partytiger ist.
Im „City Beats“ in der Salzburger Altstadt wurde am Samstagabend die musikalische Uhr zurückgedreht. Wo sonst vor allem junge Nachtschwärmer feiern, gehörte die Tanzfläche dieses Mal der Generation 60 plus. Von 19 bis 23 Uhr standen außerdem nur die größten Hits der 60er-, 70er- und 80er-Jahre auf dem Programm.
Das Interesse war bereits riesig. Rund 400 Karten waren schon lange vor der Party verkauft. Auch die Stimmung konnte sich sehen lassen. Zu bekannten Ohrwürmern wurde getanzt und gefeiert. Für viele Gäste war es eine musikalische Reise zurück in ihre Jugend.
„Wir wollten bewusst eine andere Zielgruppe ansprechen und etwas für die ältere Generation bieten“, erklärte Konstantin Schmelz im Vorfeld gegenüber der „Krone“. Die Ü60-Party soll kein Einzelfall bleiben. Auch in der Zukunft will das „City Beats“ verstärkt Gäste außerhalb seiner klassischen Zielgruppe ansprechen. „Wir wollen künftig auch neue Wege gehen“, so der Club-Chef.
Für passende Musik sorgt der 66-jährige Peter Rebhan aus Wals-Siezenheim. Seit 43 Jahren steht er hinter dem DJ-Pult. Für seinen Auftritt hatte er sich eine klare musikalische Linie vorgenommen: erst die 60er-, dann die 70er- und schließlich die 80er-Hits. Moderne Techno-Nummern hatten dabei keinen Platz. „Das gibt es bei mir sicher nicht“, stellte er im Gespräch mit der „Krone“ klar. Auf diesen Gig hatte sich Rebhan besonders gefreut: „Ich wollte eigentlich selbst als Gast kommen. Ich bin glücklich, dass ich hier auflegen und für gute Stimmung sorgen darf.“
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