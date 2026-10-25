Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Party kennt kein Alter

Mit 60 plus ist lange noch nicht Schluss

Salzburg
25.10.2026 12:10
Die Gäste schwangen das Tanzbein.
Die Gäste schwangen das Tanzbein.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Siller
Von Sebastian Siller

Die Jungen mussten am Samstag den Älteren Platz machen. Bei einer Ü60-Party wurde in einer Salzburger Discothek zu alten Hadern gefeiert. Die Premiere zeigte, dass Salzburgs Nachtleben nicht nur etwas für junge Partytiger ist.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im „City Beats“ in der Salzburger Altstadt wurde am Samstagabend die musikalische Uhr zurückgedreht. Wo sonst vor allem junge Nachtschwärmer feiern, gehörte die Tanzfläche dieses Mal der Generation 60 plus. Von 19 bis 23 Uhr standen außerdem nur die größten Hits der 60er-, 70er- und 80er-Jahre auf dem Programm.

Gute Stimmung bei der Ü60-Party im City Beats
Gute Stimmung bei der Ü60-Party im City Beats(Bild: Andreas Tröster)

Das Interesse war bereits riesig. Rund 400 Karten waren schon lange vor der Party verkauft. Auch die Stimmung konnte sich sehen lassen. Zu bekannten Ohrwürmern wurde getanzt und gefeiert. Für viele Gäste war es eine musikalische Reise zurück in ihre Jugend.

DJ Rebhan legte die Hits von damals auf.
DJ Rebhan legte die Hits von damals auf.(Bild: Andreas Tröster)

„Wir wollten bewusst eine andere Zielgruppe ansprechen und etwas für die ältere Generation bieten“, erklärte Konstantin Schmelz im Vorfeld gegenüber der „Krone“. Die Ü60-Party soll kein Einzelfall bleiben. Auch in der Zukunft will das „City Beats“ verstärkt Gäste außerhalb seiner klassischen Zielgruppe ansprechen. „Wir wollen künftig auch neue Wege gehen“, so der Club-Chef.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Gold und Geld weg
Pensionistin (75) wurde monatelang online betrogen
23.10.2026
Krone Plus Logo
Was dran ist
Aus für Club? City-Beats-Gerüchte reißen nicht ab
23.07.2024

Für passende Musik sorgt der 66-jährige Peter Rebhan aus Wals-Siezenheim. Seit 43 Jahren steht er hinter dem DJ-Pult. Für seinen Auftritt hatte er sich eine klare musikalische Linie vorgenommen: erst die 60er-, dann die 70er- und schließlich die 80er-Hits. Moderne Techno-Nummern hatten dabei keinen Platz. „Das gibt es bei mir sicher nicht“, stellte er im Gespräch mit der „Krone“ klar. Auf diesen Gig hatte sich Rebhan besonders gefreut: „Ich wollte eigentlich selbst als Gast kommen. Ich bin glücklich, dass ich hier auflegen und für gute Stimmung sorgen darf.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
25.10.2026 12:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Überraschter „Gunkl“ muss drei Jahre ins Gefängnis
206.601 mal gelesen
Günther Paal am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht – er wurde schuldig gesprochen.
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
111.292 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
97.889 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Ausland
Italiener haben Nase voll von Teuerung und Krieg
1055 mal kommentiert
In Turin drängten Sicherheitskräfte Demonstranten mit Schilden zurück.
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf