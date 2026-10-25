Mit 60 plus ist lange noch nicht Schluss

Für passende Musik sorgt der 66-jährige Peter Rebhan aus Wals-Siezenheim. Seit 43 Jahren steht er hinter dem DJ-Pult. Für seinen Auftritt hatte er sich eine klare musikalische Linie vorgenommen: erst die 60er-, dann die 70er- und schließlich die 80er-Hits. Moderne Techno-Nummern hatten dabei keinen Platz. „Das gibt es bei mir sicher nicht“, stellte er im Gespräch mit der „Krone“ klar. Auf diesen Gig hatte sich Rebhan besonders gefreut: „Ich wollte eigentlich selbst als Gast kommen. Ich bin glücklich, dass ich hier auflegen und für gute Stimmung sorgen darf.“