Feuer-Schreck statt einer Stunde mehr Schlaf

Während in der Nacht auf Sonntag die Uhren umgestellt wurden, gab es für die Feuerwehr in Bad Gastein (Salzburg) keine ruhige Minute. Auf dem Graukogel war in einem Gebäude ein Feuer ausgebrochen.
Um 2.19 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Gastein am Sonntag alarmiert. Eine Holzwand in unmittelbarer Nähe eines Ofens hatte Feuer gefangen. Im betroffenen Zimmer hatte sich bereits Rauch ausgebreitet. Die Floriani konnten die Flammen rasch löschen. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.
Für die Bewohner ging der nächtliche Schreck glimpflich aus: Sie konnten sich rechtzeitig ins Freie retten.
Insgesamt waren 31 Feuerwehrleute inklusive Bereitschaft unter der Leitung von Ortsfeuerwehrkommandant Lukas Gamsjäger eingebunden. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen aus. Auch Polizei und Rotes Kreuz waren vor Ort.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.