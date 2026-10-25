Feuer-Schreck statt einer Stunde mehr Schlaf

Um 2.19 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Gastein am Sonntag alarmiert. Eine Holzwand in unmittelbarer Nähe eines Ofens hatte Feuer gefangen. Im betroffenen Zimmer hatte sich bereits Rauch ausgebreitet. Die Floriani konnten die Flammen rasch löschen. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.