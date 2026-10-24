St. Johann rettete spät noch den Punkt

„Wichtig, dass wir das Match nicht verloren haben“, sagte Kostas Chatzipirpiridis nach dem 2:2 seines Klubs St. Johann in Bad Schallerbach. Denn zur Pause lagen die Pongauer bereits 0:2 zurück, retteten durch zwei Treffer von Bercel Uzunov aber spät noch den wichtigen Punkt in der Nordliga. Für den Ungarn war es der erste Doppelpack in der dritthöchsten Spielklasse Österreichs. „Ich bin glücklich, wie wir in der zweiten Hälfte reagiert haben und zurückgekommen sind“, lobte Offensivmann Chatzipirpiridis die Mentalität seines Teams. Dieses muss in Zukunft ohne Kadir Özkan auskommen. Der Verteidiger versucht wegen anhaltender Knieprobleme kein Comeback mehr.