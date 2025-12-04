Neonazi musste nach 71 Taten nur 3500 Euro zahlen

Diversionsangebot

„Und trotzdem hat ihm der Richter im Landesgericht Linz eine Diversion angeboten – er musste nur 3500 Euro bezahlen und alles war erledigt. Das hat der Neonazi natürlich dankend angenommen“, ärgert sich Willi Mernyi, Vorsitzender des Mauthausen Komitees. Auf die Weise bekam der 26-Jährige auch keine Vorstrafe, er musste nicht einmal eine Führung durch die KZ-Gedenkstätte Mauthausen absolvieren.