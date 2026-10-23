Teenie-Blitzcoups: Einbruch nur, um „cool“ zu sein

Mehr als 20 Geschäftseinbrüche pro Tag

Ein beträchtlicher Teil der Serien seit dem Sommer betrifft die Bundeshauptstadt, in der – etwa im Nordbahnviertel oder entlang der Mariahilfer Straße – teils in mehrere Geschäfte in einer Nacht in nur einer Gasse eingebrochen wird. Im Juli und August, also in der Ferienzeit, verzeichnete die Polizei aber nicht nur in Wien einen massiven Anstieg im Hinblick auf Geschäftseinbrüche. Österreichweit soll es teils zu mehr als 20 Einbruchsdiebstählen pro Tag in Firmen und Geschäfte gekommen sein.