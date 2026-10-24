35-Jähriger angeschossen: Vier Verdächtige gefasst

Nach dem Mordversuch an einem 35-Jährigen in Wien – der Mann wurde am Montag mit einer schweren Schussverletzung im Unterleib in einer Wohnung entdeckt – hat es vier Festnahmen gegeben. Das Opfer war offenbar zuvor von dem Quartett beraubt worden. Als es flüchtete und der Mann ihnen folgte, kam es auf der Straße zur Schussabgabe.
Sämtliche Beteiligte sind offenbar dem Drogenhandel-Milieu zuzuordnen, wie die Ermittlungen ergaben. Fest steht, dass sich die mutmaßlichen Täter am Montag mit einem höheren Geldbetrag aus dem Staub gemacht hatten, wie das Opfer bereits in einer ersten Befragung erklärte. Der 35-Jährige nahm allerdings die Verfolgung auf und rannte dem Quartett gemeinsam mit einer weiteren Person, die sich ebenfalls in der Wohnung befunden hatte, nach.
Auf offener Straße angeschossen
Auf der Straße soll es schließlich zur Auseinandersetzung gekommen sein, bei der auf das Opfer geschossen wurde. Der 35-Jährige wurde in den Unterleib getroffen und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.
Die Ermittlungen liefen in der Folge auf Hochtouren. In gleich fünf Wiener Bezirken wurden daraufhin auch Hausdurchsuchungen durchgeführt, wie die Polizei am Samstag bekannt gab. Schlussendlich gab es eine heiße Spur zu den vier Tatverdächtigen – am Freitag erfolgte der Zugriff mitsamt Festnahme.
Auch Opfer in Haft
Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 27-jährigen Syrer, einen 33-jährigen Staatenlosen und einen 39-jährigen sowie einen 46-jährigen Tschetschenen. Sie zeigten sich in Einvernahmen großteils geständig, hieß es.
Auch das Schussopfer wurde nach der Entlassung aus dem Spital festgenommen – wegen des Verdachts des Drogenhandels. Offen ist jedoch noch, welcher der vier Verdächtigen weshalb auf ihn geschossen hat.
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