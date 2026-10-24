35-Jähriger angeschossen: Vier Verdächtige gefasst

Sämtliche Beteiligte sind offenbar dem Drogenhandel-Milieu zuzuordnen, wie die Ermittlungen ergaben. Fest steht, dass sich die mutmaßlichen Täter am Montag mit einem höheren Geldbetrag aus dem Staub gemacht hatten, wie das Opfer bereits in einer ersten Befragung erklärte. Der 35-Jährige nahm allerdings die Verfolgung auf und rannte dem Quartett gemeinsam mit einer weiteren Person, die sich ebenfalls in der Wohnung befunden hatte, nach.