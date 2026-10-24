Neuer Goalie! Sturm holt Ersatz für Khudyakov

„Eine gute Lösung“

„Nach der schweren Verletzung von Daniil Khudyakov wollten wir unser Torhüter-Team wieder vervollständigen und uns für die restliche Saison sowohl qualitativ als auch quantitativ breit aufstellen“, sagt Sportchef Michael Parensen. „Wir freuen uns sehr, dafür mit Adam Stejskal eine sehr gute Lösung gefunden zu haben. Adam kann trotz seines speziell für einen Torhüter noch immer jungen Alters bereits auf die Erfahrung von fast 100 Bundesligaspielen zurückblicken. Er wird sich bis Saisonende mit all seinen Kräften einbringen und Ammar Helac, der in Abwesenheit von Daniil unsere Nummer 1 sein wird, vollumfänglich unterstützen bzw. da sein, wenn wir ihn brauchen.“