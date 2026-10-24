Kompany-Schock bei Bayern: „Gab schon Warnsignale“

„Zeigt mal wieder, dass der Fußball nicht das Wichtigste im Leben ist. Das Wichtigste ist die Gesundheit“, sagte Eberl. Über die Ursache des Zusammenbruchs wolle er nicht spekulieren. „Ich bin jetzt hier kein Mediziner und werde keine Zusammenhänge herstellen.“ Die Ärzte würden seit Freitagabend nichts anderes machen als versuchen „herauszufinden, was es ist“. Die Untersuchungen hätten auch ein Stück weit Ergebnisse gebracht. „Aber das bedarf noch weiterer Untersuchungen“, sagte Eberl.

Spekulationen über Hintergründe

Unterdessen wird in München über die Hintergründe spekuliert. Wie die „Bild“ berichtet, habe es schon in den vergangenen Tagen „Warnsignale“ gegeben. Spieler und Mitarbeiter haben über chronischen Schlafmangel, fehlende Bewegung, unregelmäßige Schlafzeiten und starkem Kaffeekonsum berichtet.