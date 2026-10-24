Plötzlich auf Bundesstraße: Mann von Auto erfasst!

Dramatischer Unfall am Samstag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Unterland: Ein 32-jähriger Fußgänger wurde auf der B171 bei Buch (Bezirk Schwaz) von einem Pkw erfasst und erheblich verletzt. Der Mann musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Kurz vor 6.30 Uhr war der 32-jährige Serbe zu Fuß auf der Tiroler Straße (B171) unterwegs. Er ging laut Polizei von Schwaz kommend in Richtung Osten. Unmittelbar vor dem Ortsgebiet von Buch habe der plötzlich die Fahrbahn betreten.
Ein 33-jähriger Autofahrer, der ebenfalls in Richtung Osten unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Pkw erfasste den Fußgänger.
Verletzter ins Krankenhaus gebracht
Der 32-jährige Fußgänger erlitt erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er mit der alarmierten Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht.
Ermittlungen zum Unfallhergang
Der Autolenker und sein Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand allerdings erheblicher Sachschaden. „Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind noch Gegenstand von laufenden Ermittlungen“, berichtete die Polizei.
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