Bitterer Weltcup-Auftakt: Scheib stürzt in Sölden!

Blaue Flecken wird die 28-Jährige sicher davontragen, allerdings bleibt zu hoffen, dass es keine anderen Verletzungen gegeben hat. Zunächst überwog bei Scheib vor allem die Enttäuschung. „Ich spüre schon das Knie, aber die ersten Checks haben jetzt nichts Schlimmeres ergeben“, gab Scheib gegenüber dem ORF erste Entwarnung. Genauere Untersuchungen werden aber noch folgen.