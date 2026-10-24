Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Liebevolles Detail

Leonor: Wow-Auftritt beim spanischen „Nobelpreis“

Royals
24.10.2026 11:49
Kronprinzessin Leonor zog bei der Gala der Prinzessin-von-Asturien-Preise alle Blicke auf sich.
Kronprinzessin Leonor zog bei der Gala der Prinzessin-von-Asturien-Preise alle Blicke auf sich.(Bild: Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Wow, was für ein glamouröser Auftritt! Spaniens Kronprinzessin Leonor hat am Freitagabend die nach ihrem Titel benannten Prinzessin-von-Asturien Preise vergeben. Sie gelten als die spanischen „Nobelpreise“ und werden jedes Jahr im Teatro Campoamor von Oviedo in acht Kategorien vergeben. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eigentlich sollte an diesem Abend der Fokus auf den Preisträgern aus den verschiedensten Kategorien – darunter etwa Punkrock-Ikone Patti Smith, die in der Sparte Kunst ausgezeichnet wurde,  – liegen. Aber bei der Verleihung der Prinzessin-von-Asturien-Preise am Freitagabend in Oviedo waren alle Blicke auf die Kronprinzessin gerichtet.

Kleid in Hingucker-Farbe
Und das aus gutem Grund! Denn Leonor legte einen wahren Wow-Auftritt hin. Die 20-Jährige sah in ihrem magentafarbenen Kleid des spanischen Designers Hannibal Laguna nämlich einfach nur zauberhaft aus.

Spaniens Kronprinzessin Leonor zog bei der Gala der Prinzessin-von-Asturien-Preise alle Blicke ...
Spaniens Kronprinzessin Leonor zog bei der Gala der Prinzessin-von-Asturien-Preise alle Blicke auf sich.(Bild: APA-Images / Action Press / Dutch Press Photo Agency)
Die 20-JÄhrige trug ein magentafarbenes Kleid und begeisterte mit passenden Accessoires.
Die 20-JÄhrige trug ein magentafarbenes Kleid und begeisterte mit passenden Accessoires.(Bild: Viennareport)
Kronprinzessin Leonor wurde von Oma Sofía, Papa Felipe und Mama Letizia unterstützt.
Kronprinzessin Leonor wurde von Oma Sofía, Papa Felipe und Mama Letizia unterstützt.(Bild: EPA/PACO PAREDES)

Das mittellange Dress bestach nicht nur durch seine Hingucker-Farbe, sondern auch durch seinen Schnitt mit kurzen Ärmeln und ausgestelltem Rock. Dazu kombinierte die Tochter von König Felipe und Königin Letizia von Spanien eine farbliche passende Clutch und schwarze Slingback-Heels von Carolina Herrera.

Besondere Ehre für Leonor
Funkelndes Highlight ihres Looks: die Rubin-Ohrringe ihrer Großmutter Königin Sofía (87). Sie passten nicht nur ausgezeichnet zur Farbe des Kleides der Kronprinzessin, sondern es war für Leonor wohl auch eine ganz besondere Ehre, dass sie diese Ohrringe ausführen durfte. „Sie sind immer in den Händen von Doña Sofía geblieben“, erklärt er. Nicht einmal die Infantinnen Cristina oder Elena hätten sie je getragen.

Die funkelnden Rubin-Ohrringe waren eine Leihgabe ihrer Oma, Königin Sofía.
Die funkelnden Rubin-Ohrringe waren eine Leihgabe ihrer Oma, Königin Sofía.(Bild: Viennareport)
Königin Sofía schritt mit ihren Enkelinnen Leonor und Sofiía stolz über den roten Teppich.
Königin Sofía schritt mit ihren Enkelinnen Leonor und Sofiía stolz über den roten Teppich.(Bild: AFP/MIGUEL RIOPA)

Dass Leonor und ihre Schwester Sofia eine ganz besondere Verbindung zu ihrer Oma haben, das wurde an diesem Abend deutlich. Denn Königin Sofía war neben Letizia und Felipe ebenfalls als Unterstützung für Leonor dabei und schritt mit ihren hübschen Enkelinnen stolz über den roten Teppich vor dem Teatro Campoamor.

Lesen Sie auch:
Prinzessin Leonor (20) startet in einen neuen Lebensabschnitt: Nach drei Jahren militärischer ...
Jeans statt Uniform!
Prinzessin Leonor: Hier startet sie ins Uni-Leben!
07.09.2026
Neuer Sommer-Style
Kronprinzessin Leonor begeistert mit Traumlocken
05.08.2026

Papa Felipe stolz auf seine Töchter
Für Prinzessin Leonor war es bereits das achte Mal, dass sie an der glanzvollen Zeremonie in Ovieto teilnahm.

Sie bezeichnete sämtliche Preisträger als „Hoffnungsträger“, die ihrer Generation zu neuem „Vertrauen“ in einer von „tiefer gesellschaftlicher Ernüchterung, von Ungleichheiten, Konflikten, Extremismus, Populismus, von technologischen und hybriden Kriegen, Bedrohungen und von Unsicherheit“ geprägten Zeit verhelfen.

Auch Lionel Messi befand sich unter den Preisträgern, die Kronprinzessin Leonor an diesem Abend ...
Auch Lionel Messi befand sich unter den Preisträgern, die Kronprinzessin Leonor an diesem Abend ehrte.(Bild: EPA/BALLESTEROS)
Papa Felipe war an diesem Abend sichtlich stolz auf seine Tochter.
Papa Felipe war an diesem Abend sichtlich stolz auf seine Tochter.(Bild: AP/Miguel Oses)

Papa König Felipe war an diesem Abend besonders stolz auf seine Töchter, die er in seiner Rede würdigte. Es erfülle ihn mit Freude, zu sehen, wie Leonor als Ehrenpräsidentin der Stiftung weiterhin entschlossen ihren Weg geht, während sie sich weiterbildet und wertvolle Erfahrungen in ihrem Lebensweg sammelt, so wie es auch die Infantin Sofía tut“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
24.10.2026 11:49
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Überraschter „Gunkl“ muss drei Jahre ins Gefängnis
204.982 mal gelesen
Günther Paal am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht – er wurde schuldig gesprochen.
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
109.866 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
97.172 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Ausland
Polizisten schlagen in Paris auf Frau ein
721 mal kommentiert
Hier ist zu sehen, wie Polizisten in Paris mit Demonstranten aneinander geraten.
Mehr Royals
Keine Ermittlungen
Bestätigt: Polizei leitete Brief an Meghan weiter
Von 60 Studenten
Neue Sorgen für Mette-Marit: Bruder wird verklagt
Liebevolles Detail
Leonor: Wow-Auftritt beim spanischen „Nobelpreis“
Vorwürfe gegen Vater
Brief an Meghan offenbart schreckliche Details
Vertrauter verrät:
Prinz William lehnt Friedensangebot von Harry ab
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf