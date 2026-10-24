Leonor: Wow-Auftritt beim spanischen „Nobelpreis“

Besondere Ehre für Leonor

Funkelndes Highlight ihres Looks: die Rubin-Ohrringe ihrer Großmutter Königin Sofía (87). Sie passten nicht nur ausgezeichnet zur Farbe des Kleides der Kronprinzessin, sondern es war für Leonor wohl auch eine ganz besondere Ehre, dass sie diese Ohrringe ausführen durfte. „Sie sind immer in den Händen von Doña Sofía geblieben“, erklärt er. Nicht einmal die Infantinnen Cristina oder Elena hätten sie je getragen.