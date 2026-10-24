Leonor: Wow-Auftritt beim spanischen „Nobelpreis“

Wow, was für ein glamouröser Auftritt! Spaniens Kronprinzessin Leonor hat am Freitagabend die nach ihrem Titel benannten Prinzessin-von-Asturien Preise vergeben. Sie gelten als die spanischen „Nobelpreise“ und werden jedes Jahr im Teatro Campoamor von Oviedo in acht Kategorien vergeben.
Eigentlich sollte an diesem Abend der Fokus auf den Preisträgern aus den verschiedensten Kategorien – darunter etwa Punkrock-Ikone Patti Smith, die in der Sparte Kunst ausgezeichnet wurde, – liegen. Aber bei der Verleihung der Prinzessin-von-Asturien-Preise am Freitagabend in Oviedo waren alle Blicke auf die Kronprinzessin gerichtet.
Kleid in Hingucker-Farbe
Und das aus gutem Grund! Denn Leonor legte einen wahren Wow-Auftritt hin. Die 20-Jährige sah in ihrem magentafarbenen Kleid des spanischen Designers Hannibal Laguna nämlich einfach nur zauberhaft aus.
Das mittellange Dress bestach nicht nur durch seine Hingucker-Farbe, sondern auch durch seinen Schnitt mit kurzen Ärmeln und ausgestelltem Rock. Dazu kombinierte die Tochter von König Felipe und Königin Letizia von Spanien eine farbliche passende Clutch und schwarze Slingback-Heels von Carolina Herrera.
Besondere Ehre für Leonor
Funkelndes Highlight ihres Looks: die Rubin-Ohrringe ihrer Großmutter Königin Sofía (87). Sie passten nicht nur ausgezeichnet zur Farbe des Kleides der Kronprinzessin, sondern es war für Leonor wohl auch eine ganz besondere Ehre, dass sie diese Ohrringe ausführen durfte. „Sie sind immer in den Händen von Doña Sofía geblieben“, erklärt er. Nicht einmal die Infantinnen Cristina oder Elena hätten sie je getragen.
Dass Leonor und ihre Schwester Sofia eine ganz besondere Verbindung zu ihrer Oma haben, das wurde an diesem Abend deutlich. Denn Königin Sofía war neben Letizia und Felipe ebenfalls als Unterstützung für Leonor dabei und schritt mit ihren hübschen Enkelinnen stolz über den roten Teppich vor dem Teatro Campoamor.
Papa Felipe stolz auf seine Töchter
Für Prinzessin Leonor war es bereits das achte Mal, dass sie an der glanzvollen Zeremonie in Ovieto teilnahm.
Sie bezeichnete sämtliche Preisträger als „Hoffnungsträger“, die ihrer Generation zu neuem „Vertrauen“ in einer von „tiefer gesellschaftlicher Ernüchterung, von Ungleichheiten, Konflikten, Extremismus, Populismus, von technologischen und hybriden Kriegen, Bedrohungen und von Unsicherheit“ geprägten Zeit verhelfen.
Papa König Felipe war an diesem Abend besonders stolz auf seine Töchter, die er in seiner Rede würdigte. Es erfülle ihn mit Freude, zu sehen, wie Leonor als Ehrenpräsidentin der Stiftung weiterhin entschlossen ihren Weg geht, während sie sich weiterbildet und wertvolle Erfahrungen in ihrem Lebensweg sammelt, so wie es auch die Infantin Sofía tut“.
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