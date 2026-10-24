Kreuzfahrt-Riese nimmt jetzt Kurs auf Salzburg

Alte Städte, große Dampfer: In Venedig gehören Schiffstouristen bereits zum Stadtbild. Ab 2030 steuern sie auch die Mozartstadt an. Salzburg befindet sich das erste Mal als Destination mit Übernachtungs-Stopp auf dem Fahrplan einer internationalen Reederei.
Mit dem Auto kommt man in Teilen der Salzburger Altstadt derzeit nicht voran. Etwas besser geht es mit Fahrrad und Bus. Bald auch mit dem Schiff? Tatsächlich: Die Mozartstadt wird ab 2030 zur Kreuzfahrt-Destination! Der schweizerisch-amerikanische Kreuzfahrtanbieter Viking Cruises hat Salzburg-Stadt nämlich in seinen Reisekalender aufgenommen.
Rund 24 Stunden inklusive Übernachtung machen Hunderte – hauptsächlich amerikanische – Kreuzfahrer ab dem Jahr 2030 auf ihrer Reise bei uns halt. Bisher konnte man die Mozartstadt nur als Tagesausflug ab Passau buchen.
Haushohe Schiffe, die sich wie in der Lagunenstadt Venedig zwischen den historischen Bauten durchquetschen, wird es in Salzburg freilich nicht zu sehen geben. Dafür fehlen schlichtweg Platz und ein ausreichend hoher Salzachpegel.
Per Bus werden Hunderte Donau-Kreuzfahrer daher ab 2030 den Weg in die Mozartstadt finden. Zehn Schiffsfahrten, beginnend in Bayern, sind neu im Programm der Reederei zu finden. Einige Termine sind sogar schon fast ausgebucht.
Salzburg-Kreuzfahrt ist nix für schmale Geldbörserl
Fürs schmale Geldbörserl sind die All-inclusive-Reisen bis nach Budapest aber nicht: Ab 7999 US-Dollar (rund 7100 Euro) pro Person wird der knapp zweiwöchige Trip angeboten. Suiten auf den luxuriösen Schiffen, die rund 200 Personen beherbergen, kosten um die 15.000 Dollar. Dafür sind Extras wie beheizte Badezimmerspiegel und Böden, komplette Verpflegung und Vorträge zu den jeweiligen Destinationen inkludiert.
In Salzburg will man den Reisenden vor allem die Klassiker wie Sound of Music, Salzburger Nockerl und die Cafés Tomaselli und Bazar näherbringen. Das lässt sich dem Programm der Reederei entnehmen, die weltweit mehr als 100 Schiffe zu ihrer Flotte zählt.
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