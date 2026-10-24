Kreuzfahrt-Riese nimmt jetzt Kurs auf Salzburg

Mit dem Auto kommt man in Teilen der Salzburger Altstadt derzeit nicht voran. Etwas besser geht es mit Fahrrad und Bus. Bald auch mit dem Schiff? Tatsächlich: Die Mozartstadt wird ab 2030 zur Kreuzfahrt-Destination! Der schweizerisch-amerikanische Kreuzfahrtanbieter Viking Cruises hat Salzburg-Stadt nämlich in seinen Reisekalender aufgenommen.