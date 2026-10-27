Auszeichnung für die schönsten Gärten Osttirols

Die Natur-im-Garten-Planketten bekommen nur jede Gärten in Tirol, die besonders naturnahe angelegt und bewirtschaftet werden. 123 Hobby-Gärtner hatten bisher die Ehre. „Sie achten auf eine vielfältige und umweltfreundliche Gestaltung ihrer Gärten und bauen die vorhandenen Flächen so um, dass sich Igel, Schmetterling, Wildbiene und Co wohlfühlen“, gratuliert Naturschutzlandesrat René Zumtobel, der betont: „Naturnahes Gärtnern ist für alle möglich – egal, ob großer Garten oder kleiner Balkon.“