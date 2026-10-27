Auszeichnung für die schönsten Gärten Osttirols

Gärten, die so gestaltet sind, dass heimische Tiere und Pflanzen einen Lebensraum haben und gleichzeitig Hobby-Gärtner ihre Freude, gibt es in Lienz immer wieder. Im Gemeindezentrum Abfaltersbach wurden nun die besten 13 Osttiroler Naturgärten ausgezeichnet.
Die Natur-im-Garten-Planketten bekommen nur jede Gärten in Tirol, die besonders naturnahe angelegt und bewirtschaftet werden. 123 Hobby-Gärtner hatten bisher die Ehre. „Sie achten auf eine vielfältige und umweltfreundliche Gestaltung ihrer Gärten und bauen die vorhandenen Flächen so um, dass sich Igel, Schmetterling, Wildbiene und Co wohlfühlen“, gratuliert Naturschutzlandesrat René Zumtobel, der betont: „Naturnahes Gärtnern ist für alle möglich – egal, ob großer Garten oder kleiner Balkon.“
Zentral für die Begutachtung sind etwa, dass auf den Einsatz von künstlichen Düngemitteln und Torf verzichtet wird, die Bepflanzung vielfältig ist, aus heimischen Pflanzen besteht und es Rückzugsorte für kleine Säugetiere, wie Igel, und Insekten.
Kürzlich wurden deswegen erneut 13 Lienzer Naturfreunde ausgezeichnet. Mit Natur im Garten werden seit 2016 Personen im ganzen Land vor den Vorhang geholt. Die Initiative wird vom Tiroler Bildungsforum umgesetzt und führt neben der Auszeichnung von Privatgärten auch Bildungsmaßnahmen durch.
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