Tourismuszahlen zeigen deutlich: Klagenfurt boomt

15 Prozent mehr Ankünfte und neun Prozent mehr Übernachtungen von Jänner bis September: Klagenfurt verzeichnet mit 222.074 Ankünften ein touristisches Rekordjahr. Gleichzeitig wurde der neue Tourismusverband Region Klagenfurt einstimmig gewählt.
Klagenfurt verzeichnet heuer ein touristisches Rekordjahr. Bei der konstituierenden Sitzung des neuen Tourismusverbandes Region Klagenfurt im Konzerthaus konnten die Verantwortlichen erfreuliche Zahlen präsentieren. Von Jänner bis September wurden insgesamt 222.074 Ankünfte und 462.717 Übernachtungen registriert. Das entspricht einem Plus von 15 Prozent bei den Ankünften und neun Prozent bei den Übernachtungen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.
„Auf das Zwischenergebnis sind wir besonders stolz“, schwärmt Tourismus-Geschäftsführer Helmuth Micheler.
Feste am Neuen und Alten Platz und in der Ostbucht
Auch Bürgermeister Christian Scheider gratulierte zum positiven Ergebnis. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt ist mehr als eine gelungene. Das zeigen die zahlreichen Veranstaltungen am Neuen Platz, in der Ostbucht oder im Lendhafen, die gemeinsam veranstaltet werden. Der Tourismusverband trägt auch maßgeblich zur Belebung der Klagenfurter Innenstadt und somit auch der Wirtschaft bei“, betonte Scheider.
Der Tourismusverband Region Klagenfurt am Wörthersee ist der zweite Tourismusverband in Kärnten, der nach dem neuen Kärntner Tourismusgesetz gegründet wurde. Bei der konstituierenden Sitzung wurde der neue Vorstand einstimmig gewählt.
Vorstand mit vielen Hotelchefs
Den Vorsitz übernimmt Adi Kulterer (Feine Küche). Als Stellvertreterin fungiert Helvig Kanduth (Hotel Sandwirth). Neu im Vorstand vertreten sind Tanja Kürbisch (Seepark Resort), Markus Wutscher (Jugendgästehaus) und Michael Pontasch (Hafenstadt). Die Gemeinden werden durch Julian Geier für Klagenfurt, Siegfried Obersteiner für Maria Saal und Tino Egger für Grafenstein vertreten.
Tourismusreferent Julian Geier sieht die positiven Zahlen als Ergebnis kontinuierlicher Arbeit. „Die Zahlen sprechen für sich, den erfolgreichen Weg müssen wir nun auch in Zukunft fortsetzen. Über 500.000 Nächtigungen sind ein starkes Zeichen für den Tourismusstandort Klagenfurt.“
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