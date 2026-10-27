Tourismuszahlen zeigen deutlich: Klagenfurt boomt

Feste am Neuen und Alten Platz und in der Ostbucht

Auch Bürgermeister Christian Scheider gratulierte zum positiven Ergebnis. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt ist mehr als eine gelungene. Das zeigen die zahlreichen Veranstaltungen am Neuen Platz, in der Ostbucht oder im Lendhafen, die gemeinsam veranstaltet werden. Der Tourismusverband trägt auch maßgeblich zur Belebung der Klagenfurter Innenstadt und somit auch der Wirtschaft bei“, betonte Scheider.