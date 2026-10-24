Siegdebütantin Moltzan beschert Hirscher Premiere

Debütsieg für Van Deer

Es war nicht nur der Premierensieg von Moltzan, sondern auch für Van Deer bei den Frauen. Die US-Amerikanerin verließ Rossignol und ist die erste Frau, die auf Skiern der Marke von Marcel Hirscher fährt. Der Markenwechsel sei risikobehaftet gewesen. „Aber er hat sich ganz klar gelohnt“, sagte Moltzan.