Siegdebütantin Moltzan beschert Hirscher Premiere

„Das war wirklich mein Lebensziel, ich bin sehr glücklich“: Paula Moltzan hat am Samstag die alpine Ski-Saison mit ihrem ersten Weltcupsieg eröffnet – und Marcel Hirscher damit eine Premiere beschert ...
Die 32-Jährige war davor schon zehnmal auf dem Stockerl gestanden, als Zweite auch im Vorjahr in Sölden, aber in 148 Rennen noch nie ganz oben. Diesmal hatte sie mit dem knappsten Vorsprung von einer Hundertstel auch das Glück auf ihrer Seite.
„Im zweiten Lauf war nicht viel Sicht, ich habe gewusst, man muss das volle Vertrauen haben. Ich habe den Sommer so hart gearbeitet und jetzt funktioniert alles“, sagte Moltzan im ORF-Interview.
Debütsieg für Van Deer
Es war nicht nur der Premierensieg von Moltzan, sondern auch für Van Deer bei den Frauen. Die US-Amerikanerin verließ Rossignol und ist die erste Frau, die auf Skiern der Marke von Marcel Hirscher fährt. Der Markenwechsel sei risikobehaftet gewesen. „Aber er hat sich ganz klar gelohnt“, sagte Moltzan.
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